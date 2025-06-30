Перемога в Ірані відкрила для Ізраїлю історичні можливості, - Нетаньяху
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на зустрічі з офіцерами Загальної служби безпеки (ШАБАК) заявив, що перемога в 12-й війні в Ірані відкриває для країни великі регіональні перспективи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу канцелярії глави ізраїльського уряду.
"Ми усунули загрози нашому існуванню - дві смертельні загрози", - сказав Нетаньяху.
Він заявив, що Ізраїль позбавив противника переваги, а в наступальних і оборонних діях здійснив прорив.
"Хочу повідомити, що в результаті цієї перемоги, як ви, ймовірно, знаєте, відкрилися нові можливості. Насамперед - звільнити заручників, (які утримуються в Газі, - Ред.)", - зазначив він.
За словами Нетаньяху, Ізраїлю ще належить вирішити питання Гази й остаточно розгромити терористичну організацію ХАМАС.
"Я вважаю, що ми досягнемо обох цілей. Але крім цього відкриваються і ширші регіональні перспективи", - підсумував він.
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав атакувати Іран. Метою були ядерні та військові об'єкти країни, а також оборонні системи, високопоставлені військові та вчені-ядерники.
У ніч на 22 червня США приєдналися до операції, завдавши ударів по трьох іранських ядерних об'єктах: у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Президент США Дональд Трамп заявив, що ядерна програма Ірану була повністю знищена.
У неділю, 29 червня, Іран звернувся до генсека ООН Антоніу Гутерріша. Тегеран закликав організацію визнати Ізраїль і США винними в нещодавній 12-денній війні.
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