Перемога в Ірані відкрила для Ізраїлю історичні можливості, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на зустрічі з офіцерами Загальної служби безпеки (ШАБАК) заявив, що перемога в 12-й війні в Ірані відкриває для країни великі регіональні перспективи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу канцелярії глави ізраїльського уряду.

"Ми усунули загрози нашому існуванню - дві смертельні загрози", - сказав Нетаньяху. Він заявив, що Ізраїль позбавив противника переваги, а в наступальних і оборонних діях здійснив прорив. "Хочу повідомити, що в результаті цієї перемоги, як ви, ймовірно, знаєте, відкрилися нові можливості. Насамперед - звільнити заручників, (які утримуються в Газі, - Ред.)", - зазначив він. За словами Нетаньяху, Ізраїлю ще належить вирішити питання Гази й остаточно розгромити терористичну організацію ХАМАС. "Я вважаю, що ми досягнемо обох цілей. Але крім цього відкриваються і ширші регіональні перспективи", - підсумував він.