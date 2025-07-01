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Цены на топливо упадут? Что будет со стоимостью бензина и дизеля уже через неделю

Киев, Вторник 01 июля 2025 14:12
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Цены на топливо упадут? Что будет со стоимостью бензина и дизеля уже через неделю Цена бензина в Украине может упасть (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов
Эксперт: Владимир Омельченко, Сергей Куюн

Цена нефти в мире снижается после ослабления конфликта на Ближнем Востоке и планов ОПЕК+ поднять добычу нефти в августе. Следовательно, бензин и дизель должны будут подешеветь, в том числе и в Украине.

Об этом РБК-Украина сказали эксперты энергетического рынка Сергей Куюн и Владимир Омельченко.

Как изменились цены в июне

За июнь цены на бензин и дизель в Украине увеличились на 6-7%, в частности, из-за роста цен на нефть из-за войны Израиля и Ирана.

Средние розничные цены к концу месяца на бензин А-95 составляли 58,92 гривен за литр (+4,36 гривен за месяц), на дизельное топливо - 55,88 гривен за литр (+3,34 гривен). Цена автогаза снизилась на 0,32 грн - до 34,51 гривен за литр.

Цена на бензин и дизел должна пойти вниз

Цены на топливо в Украине в ближайшие дни начнут снижаться, ожидает директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

"Цена на нефть почти вернулась к докризисным отметкам, поэтому ожидаем постепенного разворота цен (в сторону снижения - ред.)", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Возврат цен на топливо в течение недели ожидает и директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Если цена не будет снижена в течение следующей недели до прежнего уровня, то есть на 3-4 гривни, то это будет означать злоупотребления монопольным положением некоторыми компаниями, работающими на рынке топлива", – отметил эксперт в комментарии изданию.

Повышение цен в июне могло быть спекулятивным

Омельченко также считает, что повышение цен на топливо в июне могло быть спекулятивным.

"Сети сразу же отреагировали на обострение ситуации на Ближнем Востоке и подняли цены буквально через день-два после начала атак Израиля на Иран. Хотя на тот момент они еще реализовывали запасы нефтепродуктов, купленных по старым ценам. Но под ситуацию они решили поднять цены", – считает эксперт.

Учитывая логистику, эффект от повышения цен на нефть в цене нефтепродуктов в Украине мог появиться где-то через две недели. И это подтверждают текущие закупки импортного топлива.

"Именно сейчас уже пришли партии более дорогого топлива", - отметил он.

Однако цена импорта должна снизиться и оснований сохранять цены в Украине на уровне конца июня уже не будет.

Омельченко считает, что фактом повышения цен на топливо в июне должен заняться Антимонопольный комитет Украины, поскольку потребители переплатили "сотни миллионов, если не миллиардов гривен".

В АМКУ пока не предоставили комментарий РБК-Украина по поводу того, есть ли основания для расследования ситуации с повышением цен на топливо в июне.

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 13 июня Израиль начал атаковать Иран. Целью были ядерные и военные объекты страны, а также оборонные системы, высокопоставленные военные и ученые-ядерзщики.

В первые дни обострения конфликта между Израилем и Ираном цены на нефть начали резко расти, были даже опасения возникновения нового экономического кризиса.

В июне розничные цены на бензин и дизель в Украине выросли. Причинами стали война против Ирана и скачок мировых цен на нефть

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