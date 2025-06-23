Конфлікт Ірану та Ізраїлю може обвалити світову економіку: чого чекати Україні

Збройний конфлікт між Іраном та Ізраїлем з перших же днів його початку викликав хвилю тривоги на світових ринках. Ця хвиля лише наростає. Конфлікт, що виходить за рамки локального протистояння, може викликати серйозні потрясіння для глобальної економіки - від нестабільності на нафтових ринках до збоїв у глобальних логістичних ланцюжках.

Нафта і газ – ціни зростають

Війна в одному з ключових енергетичних регіонів світу призвела до серйозних коливань цін на нафту і скраплений газ.

У день початку бойових дій ціна нафти марки Brent зросла на 7% – 74,7 долара за барель. Подальше зростання тривало залежно від активності бойових дій. 19 червня – у день активних обстрілів Ірану, максимальна ціна нафти була на рівні 78,74 долара. У понеділок, 23 червня, вона знизилася до 78,46 доларів за барель.

Події на Близькому Сході викликали зростання нафтових котирувань (графік агенції Bloomberg)

Ціна газу на газовому хабі TTF, який є індикатором для європейського ринку, 19 червня піднялася до 41,48 євро за мегават-годину, при тому, що в перший день загострення конфлікту вона була 37,57 євро. У понеділок 23 червня ціна дещо впала – до 41,41 євро за мегават-годину або майже 500 доларів за тисячу кубометрів.

Перекриття Ормузької протоки – основний ризик

Напруга на енергетичному ринку зростає насамперед через наміри Ірану перекрити Ормузьку протоку. Парламент Ірану вже попередньо схвалив такий крок. Остаточне рішення має ухвалити Вища рада національної безпеки країни.

Протока, що з'єднує Перську затоку з Індійським океаном, має вкрай важливе значення для поставок нафти і LNG на світові ринки. Через неї щодня проходить близько 16,5 мільйона барелів нафти і конденсату, включно з поставками з Саудівської Аравії, Іраку, Ірану, Кувейту та ОАЕ. Також протока є ключовим маршрутом для поставок скрапленого природного газу з Катару.

Фото: Через Ормузьку протоку здійснюється не лише експорт нафти, але й зрідженого газу (Getty Images)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі вже заявив, що блокування Ормузької протоки буде "катастрофічною помилкою".

Держсекретар США Марко Рубіо звернувся до Китаю з проханням переконати Іран не перекривати протоку. "Будь-яке порушення поставок нафти матиме глибокі наслідки для економіки. Китай, зокрема, є найбільшим у світі покупцем іранської нафти і має тісні відносини з Тегераном", - цитує Рубіо BBC. "Якщо вони (закриють протоку)... це буде для них економічним самогубством. І у нас є варіанти, щоб впоратися з цим, але інші країни теж повинні це розглянути. Це завдасть набагато більшої шкоди економікам інших країн, ніж нашій", - заявив держсекретар США.

Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світової нафти. Її використовують основні виробники нафти і газу на Близькому Сході для транспортування енергоносіїв з регіону.

На порозі кризи?

На сьогодні лише заяви про можливе перекриття Ормузької протоки призвели до того, що танкери почали розвертатися і змінювати маршрут. Міністерство судноплавства Греції попередило в неділю, що судновласники країни повинні двічі подумати про транзит через Ормуз і натомість попрямувати в безпечний порт, повідомляє Bloomberg.

Якщо Ормузьку протоку все-таки буде перекрито, то ймовірність виникнення кризи істотно посилиться, вважає доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков. "Якщо це станеться, то нафти стане менше і, відповідно, вона подорожчає. Якщо зростає ціна нафти, то дорожчають і нафтопродукти, які присутні практично в будь-якому ланцюжку виробництва. А це зростання цін, інфляція... Виникне енергетична криза. Якщо протоку буде перекрито довго, то ймовірність світової економічної кризи істотно зросте", - сказав Плотніков у коментарі РБК-Україна.

У МВФ уже попередили, що ірано-ізраїльський конфлікт може призвести до наслідків для світової економіки, що виходять за рамки енергетичних ринків.

"Ми розглядаємо це як ще одне джерело невизначеності в уже вкрай нестабільному середовищі", - сказала глава МВФ Крісталіна Георгієва. Основний удар поки що припав на ціни на енергоносії, але можливі й вторинні ефекти, зокрема через падіння прогнозів зростання у великих економіках, зазначила вона.

Як зростання цін на нафту позначиться на Україні

В Україні бензин минулого тижня вже подорожчав у середньому на 1 гривню. Причина – негативні очікування на тлі триваючого загострення ірано-ізраїльського конфлікту.

Якщо справдяться прогнози експертів про подальше зростання цін на нафту до 100 доларів за барель, то в Україні ціна нафтопродуктів зростатиме далі.

Зокрема, за ціни нафти в 90 доларів бензин може подорожчати на 10-15%, вважає колишній радник президента України Олег Устенко.

Фото: Кризові явища у світі та зростання цін на нафту викличуть зростання цін на паливо на АЗС в Україні (Getty Images)

Крім того, втратить актуальність тема зниження Європейським Союзом стелі цін для російської нафти, вважає Плотніков. У Єврокомісії планували схвалити нову цінову стелю в 45 доларів за барель на поточному тижні. Але поки що, на тлі конфлікту між Іраном та Ізраїлем від таких планів відмовилися. Плотніков вважає, що тему зниження цінової стелі для російської нафти в ЄС поки що відкладуть. Тим часом, для Росії така ситуація буде вигідною, оскільки для неї в умовах високих цін на нафту можуть зрости надходження від тіньових нафтових поставок.

Що стосується газу, то українським компаніям, зокрема НАК "Нафтогаз України" доведеться витратити більше коштів на закупівлю ресурсу на зиму. Як повідомляв РБК-Україна, НАК до початку опалювального сезону планує імпортувати близько 6 млрд кубометрів газу, з яких, за словами міністра енергетики Германа Галущенка, станом на 20 червня, законтрактовано лише 2,9 млрд кубометрів.