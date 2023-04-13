Цены на топливо в Украине упали за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Государственная служба статистики Украины зафиксировала снижение цен на топливо в марте 2023 года. Больше всего подешевел автогаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства, в марте по сравнению с февралем бензин А-92 подешевел на 2,6% до 45,7 гривен за литр, бензин А-95 на 1,5% до 47,3 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 5,1% до 48,8 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 9,2% до 22,6 гривен за литр.

По прогнозу НБУ, в 2023 году одним из основных факторов удорожания топлива станет ожидаемый возврат системы его налогообложения на довоенный уровень.

Так, с июля акциз на топливо вернут на прежний уровень - поднимут с 7% до 20%.