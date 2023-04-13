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Цены на топливо в Украине упали за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

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Украина, Четверг 13 апреля 2023 13:07
Цены на топливо в Украине упали за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз Фото: топливо подешевело в Украине на 1,5-9% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины зафиксировала снижение цен на топливо в марте 2023 года. Больше всего подешевел автогаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в марте по сравнению с февралем бензин А-92 подешевел на 2,6% до 45,7 гривен за литр, бензин А-95 на 1,5% до 47,3 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 5,1% до 48,8 гривен за литр.

При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 9,2% до 22,6 гривен за литр.

Цены на топливо в Украине упали за последний месяц: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

По прогнозу НБУ, в 2023 году одним из основных факторов удорожания топлива станет ожидаемый возврат системы его налогообложения на довоенный уровень.

Так, с июля акциз на топливо вернут на прежний уровень - поднимут с 7% до 20%.

Напомним, по данным Госстата, в декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 бензин А-92 подорожал на 68,6% до 50,0 гривен за литр, бензин А-95 на 68,5% до 51,3 гривен за литр. Дизельное топливо подорожало на 85,7% - до 55,0 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 52,3% - до 29,1 гривен за литр.

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Цены на бензин Государственная служба статистики
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