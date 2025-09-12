Ціни на оренду квартир перевищили 10 тисяч гривень у чотирьох регіонах України

Вартість оренди квартир в Україні поступово підвищується. Однак ціни зростають у межах загальної інфляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики(Держстат).
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в серпні 2025 року становила 7 712 гривень. З початку року ціни зросли на 6,8%. При цьому загальна інфляція досягла 6,0%.
За даними статистичного відомства, перше місце за вартістю оренди зберігає Закарпатська область - 12 226 гривень. З початку року ціни зросли на 3,9%.
Львівська область залишається на другому місці. Вартість оренди зросла на 7,6% до 11 244 гривень.
На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 4,1% до 10 293 гривень.
Столиця зберігає четверте місце за вартістю. У Києві оренда подорожчала на 4,1% до 10 293 гривень.
Ціна оренди відносно висока в західних і деяких центральних областях України. Найнижчі ціни в Харківській (3 942 гривні), Запорізькій (3 843 гривні) і Херсонській (3 243 гривень) областях.
Ситуація на ринку
За даними НБУ, ситуація на ринку житла погіршилася останнім часом. Військові ризики та невизначеність стримують покупців.
За даними НБУ, ціни на оренду підвищилися, особливо в Києві. Потреба в комфортному житлі не завжди підкріплюється спроможністю та готовністю його придбати, проте підживлює попит на оренду та, відповідно, орендні ставки.
Тож цінові умови купівлі житла залишаються сприятливими: відношення цін купівлі до оренди в Києві опустилося дещо нижче довгострокового середнього та значно нижче за показник на початку повномасштабного вторгнення - до 9х.
Ціни на житло
Нагадаємо, 2022 року оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 раза.
За 2023 рік середня плата зросла на 15,9% до 6 605 гривень.
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в грудні 2024 року становила 7 203 гривні. За рік оренда подорожчала на 9,3% при загальній інфляції в 12,0%.