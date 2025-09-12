Ціни на оренду квартир перевищили 10 тисяч гривень у чотирьох регіонах України

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в серпні 2025 року становила 7 712 гривень. З початку року ціни зросли на 6,8%. При цьому загальна інфляція досягла 6,0%.

За даними статистичного відомства, перше місце за вартістю оренди зберігає Закарпатська область - 12 226 гривень. З початку року ціни зросли на 3,9%.

Львівська область залишається на другому місці. Вартість оренди зросла на 7,6% до 11 244 гривень.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 4,1% до 10 293 гривень.

Столиця зберігає четверте місце за вартістю. У Києві оренда подорожчала на 4,1% до 10 293 гривень.

Ціна оренди відносно висока в західних і деяких центральних областях України. Найнижчі ціни в Харківській (3 942 гривні), Запорізькій (3 843 гривні) і Херсонській (3 243 гривень) областях.