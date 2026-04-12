Ціни на оренду в Києві впали: скільки зараз коштують квартири і де найдешевше

У Києві впали ціни на оренду одно- та двокімнатних квартир на 6-8% порівняно з минулим роком. Вартість трикімнатних не змінилась.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані ЛУН.
Головне:
Ціни на 1-кімнатні квартири суттєво різняться залежно від розташування. Середня вартість зараз становить 17 тис. грн. Це на 6% менше, ніж торік. Найвищі показники зафіксовано в центральних та прилеглих до центру районах:
Найдоступнішим районом для оренди залишається Деснянський, де медіанна ціна становить 9 500 грн. У спальних районах, таких як Оболонський (15 000 грн) та Дарницький (15 000 грн), ціни за рік не змінилися.
Водночас у Святошинському районі зафіксовано спад на 13% (до 13 000 грн).
У містах-супутниках столиці спостерігається різноспрямована динаміка. Зокрема, в Ірпені оренда зросла на 25% (до 15 000 грн), тоді як у Бучі та Вишневому приріст склав 4-9%, там однокімннатні квартири здають за 12 тисяч та 12 500 грн, відповідно.
У Софіївській Борщагівці цінники залишилися на рівні минулого року, в середньому оренда однокімнатної квартири коштує 14 тис. грн.
