RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Цены на аренду в Киеве упали: сколько сейчас стоят квартиры и где дешевле всего

08:07 12.04.2026 Вс
2 мин
Несмотря на общее снижение цены на столичном рынке, Печерск продолжает дорожать
aimg Василина Копытко
Стоимость аренды очень зависит от района (фото: Freepik)

В Киеве упали цены на аренду одно- и двухкомнатных квартир на 6-8% по сравнению с прошлым годом. Стоимость трехкомнатных не изменилась.

Главное:

  • Средняя стоимость 1-комнатной квартиры составляет 17 000 грн (-6% за год).
  • Аренда 2-комнатной квартиры стоит в среднем 25 000 грн (-8% за год).
  • Цена на 3-комнатные квартиры стабилизировалась на уровне 42 000 грн (0% изменений).
  • Самым дорогим районом остается Печерский, где зафиксирован прирост +14%.

Сколько стоит аренда по районам

Цены на 1-комнатные квартиры существенно различаются в зависимости от расположения. Средняя стоимость сейчас составляет 17 тыс. грн. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. Самые высокие показатели зафиксированы в центральных и прилегающих к центру районах:

  • Печерский - 38 100 грн (+14% за год);
  • Шевченковский - 28 000 грн (+17%);
  • Подольский - 20 000 грн (+11%);
  • Голосеевский - 20 000 грн (без изменений).

Самым доступным районом для аренды остается Деснянский, где медианная цена составляет 9 500 грн. В спальных районах, таких как Оболонский (15 000 грн) и Дарницкий (15 000 грн), цены за год не изменились.

В то же время в Святошинском районе зафиксирован спад на 13% (до 13 000 грн).

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве (скриншот)

Ситуация в пригороде

В городах-спутниках столицы наблюдается разнонаправленная динамика. В частности, в Ирпене аренда выросла на 25% (до 15 000 грн), тогда как в Буче и Вишневом прирост составил 4-9%, там однокомнатную квартиру сдают за 12 тысяч и 12 500 грн, соответственно.

В Софиевской Борщаговке ценники остались на уровне прошлого года, в среднем аренда однокомнатной квартиры стоит 14 тыс. грн.

Читайте также о том, что в течение 2025-го однокомнатные квартиры на вторичном рынке дорожали в большинстве регионов. За год цены поднялись на 10-20%.

Ранее мы писали о том, что в феврале 2026 года в Киевской области вырос спрос на частный сектор. Главным фактором стал запрос на энергонезависимость. Из-за этого цены на дома подскочили на 20% всего за один месяц.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
