Цены на аренду в Киеве упали: сколько сейчас стоят квартиры и где дешевле всего

В Киеве упали цены на аренду одно- и двухкомнатных квартир на 6-8% по сравнению с прошлым годом. Стоимость трехкомнатных не изменилась.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
Цены на 1-комнатные квартиры существенно различаются в зависимости от расположения. Средняя стоимость сейчас составляет 17 тыс. грн. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. Самые высокие показатели зафиксированы в центральных и прилегающих к центру районах:
Самым доступным районом для аренды остается Деснянский, где медианная цена составляет 9 500 грн. В спальных районах, таких как Оболонский (15 000 грн) и Дарницкий (15 000 грн), цены за год не изменились.
В то же время в Святошинском районе зафиксирован спад на 13% (до 13 000 грн).
В городах-спутниках столицы наблюдается разнонаправленная динамика. В частности, в Ирпене аренда выросла на 25% (до 15 000 грн), тогда как в Буче и Вишневом прирост составил 4-9%, там однокомнатную квартиру сдают за 12 тысяч и 12 500 грн, соответственно.
В Софиевской Борщаговке ценники остались на уровне прошлого года, в среднем аренда однокомнатной квартиры стоит 14 тыс. грн.
