Цены на аренду в Киеве упали: сколько сейчас стоят квартиры и где дешевле всего

Главное: Средняя стоимость 1-комнатной квартиры составляет 17 000 грн (-6% за год).

(-6% за год). Аренда 2-комнатной квартиры стоит в среднем 25 000 грн (-8% за год).

(-8% за год). Цена на 3-комнатные квартиры стабилизировалась на уровне 42 000 грн (0% изменений).

(0% изменений). Самым дорогим районом остается Печерский, где зафиксирован прирост +14%.

Сколько стоит аренда по районам

Цены на 1-комнатные квартиры существенно различаются в зависимости от расположения. Средняя стоимость сейчас составляет 17 тыс. грн. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. Самые высокие показатели зафиксированы в центральных и прилегающих к центру районах:

Печерский - 38 100 грн (+14% за год);

- 38 100 грн (+14% за год); Шевченковский - 28 000 грн (+17%);

- 28 000 грн (+17%); Подольский - 20 000 грн (+11%);

- 20 000 грн (+11%); Голосеевский - 20 000 грн (без изменений).

Самым доступным районом для аренды остается Деснянский, где медианная цена составляет 9 500 грн. В спальных районах, таких как Оболонский (15 000 грн) и Дарницкий (15 000 грн), цены за год не изменились.

В то же время в Святошинском районе зафиксирован спад на 13% (до 13 000 грн).

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве (скриншот)

Ситуация в пригороде

В городах-спутниках столицы наблюдается разнонаправленная динамика. В частности, в Ирпене аренда выросла на 25% (до 15 000 грн), тогда как в Буче и Вишневом прирост составил 4-9%, там однокомнатную квартиру сдают за 12 тысяч и 12 500 грн, соответственно.

В Софиевской Борщаговке ценники остались на уровне прошлого года, в среднем аренда однокомнатной квартиры стоит 14 тыс. грн.