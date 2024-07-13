Ціни на огірки та помідори. Чи можна вже консервувати на зиму

У липні достигають ґрунтові овочі, а це означає старт сезону консервації для багатьох господинь. Ціни на огірки та помідори в Україні наразі знижуються, але чи варто вже робити заготовки на зиму?

РБК-Україна розповідає, скільки коштують овочі та який прогноз на найближчі тижні.

Ціни падають

Сезон огірків та помідорів розпочався, тому ціни поступово знижуються.

Керівниця відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" Тетяна Попович зазначила в коментарі РБК-Україна, що станом на середину липня ціни на огірки та помідори в Україні суттєво зменшилися.

Зокрема, огірки на оптовому ринку подешевшали до приблизно 15-25 грн за кілограм. Червоні помідори продаються за ціною 25-60 грн/кг, рожеві помідори – по 55 грн/кг, а жовті – 58 грн/кг.​

Фото: оптові та роздрібні ціни на овочі знижуються в липні (Getty Images)

Причиною подешевшання є збільшення пропозиції від виробників та початок масових продажів овочів із відкритого ґрунту.

Як розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка, з початку липня вартість огірків зменшилася на 36%. Відповідно до середніх цін в супермаркетах, ціна на огірки становить 35 грн/кг. Помідори червоні вартують в середньому 82,41 грн/кг проти 91,36 грн/кг на початку місяця.

РБК-Україна порівняло, скільки коштували овочі у великих торговельних мережах на 12 липня:

в АТБ вартість огірків становить 40,89 грн/кг;

у Varus продають тепличні огірки по 39,9 грн/кг;

у "Сільпо" найдешевші огірки – 31,9 грн/кг (тепличні), сорт "естафета" – 45 грн/кг ;

(тепличні), сорт "естафета" – ; у Novus – акційна ціна 20,99 грн/кг.

Скриншот novus.zakaz.ua

Вартість помідорів хоч і знижується, але ще досить висока:

у "Сільпо" ціни стартують від 53,9 грн/кг ;

; в АТБ тепличні червоні томати коштують 58,89 грн/кг , а рожеві з Туреччини – 79,89 грн/кг ;

, а рожеві з Туреччини – ; у Varus українські червоні помідори продають за 79,9 грн/кг , рожеві – 96,2 грн/кг;

, рожеві – у Novus: 66,99 грн/кг (червоні томати), 74,99 грн/кг (рожеві), 98,99 грн/кг (сливка).

Скриншот silpo.ua

Коли починати консервацію

Смак консервованих огірків залежить від їх сорту. Вважається, що найкраще підходять для "закруток" огірки з великими пухирцями, а гладкі тепличні виходять не хрусткими. Тому господині чекають появи саме "городніх" овочів для засолки. Помідори з відкритого ґрунту також є більш ароматними та м'ясистими.

За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, ґрунтові овочі на прилавках вже переважають. Відчутне збільшення пропозиції відбулося з кінця червня.

Так само Тетяна Попович каже, що на ринку масово представлені овочі з відкритого ґрунту, проте ще присутні й тепличні.

На думку представниці ринку "Шувар", з урахуванням поточних тенденцій, з надходженням більшої кількості ґрунтових овочів ціни можуть знизитися ще більше.

Зменшення вартості можна очікувати у найближчі 2 тижні, що робить цей час вдалим для закупівель і заготовок на зиму.

При підготовці використовувалися: коментарі експерта УКАБ Максима Гопки та керівниці відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" (Львів) Тетяни Попович, дані мереж українських супермаркетів.