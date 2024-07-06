Врожайний рік. Чи чекати низьких цін на кавуни та звідки їх везуть

Цього року сезон кавунів в Україні розпочався рано. Вже можна купити не лише імпортні, а й місцеві баштанні. Ціни поки що кусаються, але з початком активного збору врожаю очікується зниження вартості.

РБК-Україна розповідає, які кавуни наразі є у продажу, скільки вони коштують та що буде з цінами в розпал сезону.

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Урожай на кавуни. Звідки везуть баштанні

Погодні умови цьогоріч сприяють швидкому дозріванню фруктів та ягід. Слідом за полуницею, черешнею та малиною рекорд раннього старту сезону в Україні "побили" кавуни.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка розповів РБК-Україна, що сезон кавунів вже стартував, проте наразі на полицях здебільшого імпортна продукція.

За його словами, пікова кількість пропозиції вітчизняних кавунів має бути з початку серпня, проте вже з другої половини липня почнеться поступове збільшення надходжень українських баштанних.

Якщо говорити про імпортну продукцію, то її завозять з Азербайджану, Румунії, Туреччини.

Серед українських виробників кавунів (за даними минулого року) лідерами стали такі області: Дніпропетровська, Полтавська, Вінницька, Кіровоградська, Харківська.

AgroPortal пише, що в Україні урожаї вже почали збирати фермери у Закарпатті, на Миколаївщині, у Кілійському та Татарбунарському районах Одеської області.

Варто зазначити, що через втрати великих обсягів баштанних у південних регіонах за час повномасштабної війни, з минулого року кавуни вирощують по всій Україні. Аграрії почали садити їх у центральних, східних та західних областях.

Фото: цього року очікується високий врожай кавунів (freepik.com)

Аналітик УКАБ прогнозує гарний урожай кавунів у сезоні 2024, бо погодні умови поки що сприяють цьому: дощі допомагали вегетації, а сильна спека вирішує питання достигання.

Раніше про очікування рекордних урожаїв баштанних в Одеській області повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Цьогоріч було засіяно на 108,7% кавунів більше, як порівняти з 2023-м.

Ціни на кавуни: оптові та в супермаркетах

Максим Гопка зазначив, що наразі більшість кавунів імпортні, тому оптова вартість недешева – 28,50 грн/кг, що відповідає ціні минулого року.

РБК-Україна промоніторило ціни на баштанні у супермаркетах на 5 липня, і вони різняться залежно від країни походження та сорту.

Зазвичай цілий кавун "затягує" щонайменше на 5 кг, тому за нього доведеться сплатити від 200 грн. Проте в торговельних мережах наразі можна придбати половину чи четвертину плоду, що дозволяє зекономити.

Українські кавуни в мережі АТБ коштують 38,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

У супермаркетах "Сільпо" покупці можуть обрати кавуни різних сортів та вартості. Найдешевші – баштанні з Греції (39 грн/кг). Кавун з Італії обійдеться в 60 грн за кілограм, така сама вартість іспанських кавунів та українських сорту "Вогник" без кісточок. "Екзотичний" кавун жовтого кольору коштує 89 грн/кг.

Скриншот silpo.ua

У мережі магазинів VARUS акційна ціна на кавун становить 25,9 грн/кг.

Скриншот varus.ua

У Novus продають різні сорти баштанних. Найдешевший кавун (Україна) коштуватиме 38,99 грн/кг, "Вогник" обійдеться в 64,99 грн/кг, а кавун без кісточок – 69,99 грн за кілограм.

Скриншот novus.zakaz.ua

Якою буде вартість у розпал сезону

Вартість кавунів змінюватиметься зі збільшенням обсягів продукції від фермерів. Тому ціни ще можуть зменшитися, коли масово почне надходити українська продукція (кінець липня – серпень).

Однак аналітик УКАБ каже, що не варто очікувати більш приємних цін, ніж минулого року. Найнижча вартість у розпал сезону становитиме від 12 до 16 грн/кг гуртовими закупівлями.

При підготовці використовувалися: публікації AgroPortal, дані мереж українських супермаркетів, допис очільника Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram, коментар аналітика УКАБ Максима Гопки.