Гарантії безпеки посилюють Україну, але не підміняють мети стати членом НАТО, - Зеленський

Угоди про співробітництво у сфері безпеки між країнами (безпекові гарантії) посилюють Україну, але не є підміною мети країни стати членом НАТО у майбутньому.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво глави держави.

Президент під час ухвалення Українського договору на завершенні 75-го саміту НАТО у Вашингтоні зазначив, що впродовж року тривала активна робота над "надійною архітектурою гарантій безпеки для нашої країни".

"Вони посилюють Україну, але не підміняють мети стати членом НАТО", - наголосив Зеленський.

За його словами, є 23 "сильні угоди, і будуть угоди з іншими країнами".

"У нас є історично важлива угода з безпеки зі Сполученими Штатами", - сказав Зеленський.

Він додав, що вся ця робота сприяла отриманню довгострокових зобов’язань:

щодо військової допомоги,

додаткових систем ППО,

просуванню в питанні передачі літаків F-16

та розвитку оборонної співпраці.

"Український договір виводить наші відносини на новий рівень. Вагоме досягнення для України та всіх нас", - наголосив президент.

Також зазначається, що документ відкритий для підписання іншими країнами та фіксує довгострокову військову й оборонну підтримку, розвиток майбутніх Сил оборони України та механізм екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації війни, що триває, чи можливої агресії в майбутньому.

Учасники підписання Українського договору на саміті НАТО у Вашингтоні 11 липня (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В повідомленні ОП також йдеться, що Український договір став доповненням до Спільної декларації G7, яка була погоджена на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році.

Схвалення Українського договору на саміті НАТО у Вашингтоні 11 липня (фото: president.gov.ua)

Також Зеленський на Раді Україна-НАТО заявив, що країна "заслуговує на запрошення до НАТО", та висловився про роль України у європейській безпеці на тлі російської агресії.

"Я вдячний за Раду Україна-НАТО, створену, щоб зробити видимим наш шлях до Альянсу. І справжній квиток для України в НАТО – справедливе закінчення цієї війни. Без України в НАТО європейська безпека ніколи не буде повною", - сказав президент.

Він зазначив, що Україна поза Альянсом є "спокусою для Росії знову і знову спробувати агресію, стати загарбником, зайти в Україну та інші країни".

"Тому всі формати нашої співпраці, в тому числі й цей, мають бути містком до перемоги України у цій війні. Наша перемога має стати мостом до міцного миру для всієї Європи. Все це повинно базуватися на одному сильному слові - запрошення. Україна заслуговує на запрошення до НАТО. Ця впевненість безповоротно стане новою міцною опорою Альянсу. Тільки сильні рішення роблять переможців", - йдеться в заяві Зеленського.