Гарантії безпеки посилюють Україну, але не підміняють мети стати членом НАТО, - Зеленський
Угоди про співробітництво у сфері безпеки між країнами (безпекові гарантії) посилюють Україну, але не є підміною мети країни стати членом НАТО у майбутньому.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво глави держави.
Президент під час ухвалення Українського договору на завершенні 75-го саміту НАТО у Вашингтоні зазначив, що впродовж року тривала активна робота над "надійною архітектурою гарантій безпеки для нашої країни".
"Вони посилюють Україну, але не підміняють мети стати членом НАТО", - наголосив Зеленський.
За його словами, є 23 "сильні угоди, і будуть угоди з іншими країнами".
"У нас є історично важлива угода з безпеки зі Сполученими Штатами", - сказав Зеленський.
Він додав, що вся ця робота сприяла отриманню довгострокових зобов’язань:
- щодо військової допомоги,
- додаткових систем ППО,
- просуванню в питанні передачі літаків F-16
- та розвитку оборонної співпраці.
"Український договір виводить наші відносини на новий рівень. Вагоме досягнення для України та всіх нас", - наголосив президент.
Також зазначається, що документ відкритий для підписання іншими країнами та фіксує довгострокову військову й оборонну підтримку, розвиток майбутніх Сил оборони України та механізм екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації війни, що триває, чи можливої агресії в майбутньому.
Учасники підписання Українського договору на саміті НАТО у Вашингтоні 11 липня (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
В повідомленні ОП також йдеться, що Український договір став доповненням до Спільної декларації G7, яка була погоджена на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році.
Схвалення Українського договору на саміті НАТО у Вашингтоні 11 липня (фото: president.gov.ua)
Також Зеленський на Раді Україна-НАТО заявив, що країна "заслуговує на запрошення до НАТО", та висловився про роль України у європейській безпеці на тлі російської агресії.
"Я вдячний за Раду Україна-НАТО, створену, щоб зробити видимим наш шлях до Альянсу. І справжній квиток для України в НАТО – справедливе закінчення цієї війни. Без України в НАТО європейська безпека ніколи не буде повною", - сказав президент.
Він зазначив, що Україна поза Альянсом є "спокусою для Росії знову і знову спробувати агресію, стати загарбником, зайти в Україну та інші країни".
"Тому всі формати нашої співпраці, в тому числі й цей, мають бути містком до перемоги України у цій війні. Наша перемога має стати мостом до міцного миру для всієї Європи. Все це повинно базуватися на одному сильному слові - запрошення. Україна заслуговує на запрошення до НАТО. Ця впевненість безповоротно стане новою міцною опорою Альянсу. Тільки сильні рішення роблять переможців", - йдеться в заяві Зеленського.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав головну причину, чому Україна не може зараз вступити до альянсу.
Також перед тим повідомлялося, що в Єврокомісії розкрили зміст підписаного на саміті НАТО договору Ukraine Compact. А президент США Джо Байден розповів, як працюватиме цей договір.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.