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Цены на огурцы и помидоры. Можно ли уже консервировать на зиму

Украина, Суббота 13 июля 2024 06:00
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Цены на огурцы и помидоры. Можно ли уже консервировать на зиму Фото: цены на огурцы и помидоры в июле (Getty Images)
Автор: Анна Березина

В июле созревают грунтовые овощи, а это означает старт сезона консервации для многих хозяек. Цены на огурцы и помидоры в Украине снижаются, но стоит ли уже делать заготовки на зиму?

РБК-Украина рассказывает, сколько сейчас стоят овощи и какой прогноз на ближайшие недели.

Цены падают

Сезон огурцов и помидоров начался, поэтому цены постепенно снижаются.

Руководительниц отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович отметила в комментарии РБК-Украина, что по состоянию на середину июля цены на огурцы и помидоры в Украине существенно уменьшились.

В частности, огурцы на оптовом рынке подешевели примерно до 15-25 грн за килограмм. Красные помидоры продаются по цене 25-60 грн/кг, розовые помидоры – по 55 грн/кг, а желтые – 58 грн/кг.

Цены на огурцы и помидоры. Можно ли уже консервировать на зимуФото: оптовые и розничные цены на овощи снижаются в июле (Getty Images)

Овощи подешевели из-за увеличения предложения от производителей и начала массовых продаж продукции с открытого грунта.

Как рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, с начала июля стоимость огурцов снизилась на 36%. Согласно средним ценам в супермаркетах, цена на огурцы составляет 35 грн/кг. Красные помидоры обойдутся в среднем в 82,41 грн/кг против 91,36 грн/кг в начале месяца.

РБК-Украина сравнило, сколько стоили овощи в крупных торговых сетях на 12 июля:

  • в АТБ стоимость огурцов составляет 40,89 грн/кг;
  • в Varus продают тепличные огурцы по 39,9 грн/кг;
  • в "Сильпо" самые дешевые огурцы – 31,9 грн/кг (тепличные), сорт "эстафета" – 45 грн/кг;
  • в Novus – акционная цена 20,99 грн/кг.

Цены на огурцы и помидоры. Можно ли уже консервировать на зимуСкриншот novus.zakaz.ua

Стоимость помидоров хоть и снижается, но еще достаточно высокая:

  • в "Сильпо" цены стартуют от 53,9 грн/кг;
  • в АТБ тепличные красные томаты стоят 58,89 грн/кг, а розовые из Турции – 79,89 грн/кг;
  • в Varus украинские красные помидоры продают за 79,9 грн/кг, розовые – 96,2 грн/кг;
  • в Novus: 66,99 грн/кг (красные томаты), 74,99 грн/кг (розовые), 98,99 грн/кг (сливка).

Цены на огурцы и помидоры. Можно ли уже консервировать на зиму

Скриншот silpo.ua

Когда начинать консервацию

Вкус консервированных огурцов зависит от их сорта. Считается, что лучше всего подходят для "закруток" огурцы с большими пупырышками, а гладкие тепличные получаются не хрустящими. Поэтому хозяйки ждут появления именно "огородных" овощей для засолки. Помидоры из открытого грунта также более ароматные и мясистые.

По словам аналитика УКАБ Максима Гопки, грунтовые овощи на прилавках уже преобладают. Ощутимое увеличение предложения произошло с конца июня.

Со своей стороны Татьяна Попович говорит, что на рынке массово представлены овощи с открытого грунта, однако еще присутствуют и тепличные.

По мнению представительницы рынка "Шувар", с учетом текущих тенденций с поступлением большего количества грунтовых овощей цены могут снизиться еще больше.

Уменьшения стоимости можно ожидать в ближайшие 2 недели, что делает это время удачным для закупок и заготовок на зиму.

При подготовке использовались: комментарии эксперта УКАБ Максима Гопки и руководительницы отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" (Львов) Татьяны Попович, данные сетей украинских супермаркетов.

Подробнее о том, сколько сейчас стоят голубика, малина и черника и где самые большие урожаи, можно узнать в отдельном материале.

Раньше мы также писали, какие арбузы сейчас есть в продаже, и что будет с ценами в разгар сезона.

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