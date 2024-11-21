Ціни на новобудови злетіли. Скільки зараз коштують квартири у Черкасах

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Ціни на нерухомість у Черкасах належать до середнього сегмента у порівнянні із іншими містами України. Зараз там 1 кв. м на вторинному ринку коштує 910 доларів.

За останні пів року вартість однокімнатних квартир не змінилась і в середньому становить 40 тис. доларів. Ціни на двокімнатні і трикімнатні знизились за цей період на 3%, і зараз становлять 55 тис. і 60 тис. доларів, відповідно.

Зазначимо також, що ціни у Черкасах залишились практично незмінними і у порівнянні із листопадом 2023 року. Взимку трішки зросла вартість на однокімнатні квартири, але з того часу вона залишається стабільною.

Ціни на нерухомість на вторинному ринку у різних містах (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість житла у новобудовах

Житло у новобудовах за останні пів року подорожчало на 11% у гривневому еквіваленті (на 6% у доларовому). Зараз "квадрат" такої нерухомості продають в середньому за 720 доларів, але ціна коливається, залежно від класу новобудови.

Ціни на первинці:

бізнес-клас – 650 доларів

комфорт-клас – 720 доларів

економ-клас – 790 доларів

преміум-клас – 880 доларів

Із початку повномасштабного вторгнення ціни на нерухомість у Черкасах в середньому піднялись на 100 доларів за "квадрат". До війни ціна становила 620 доларів.

Зараз у місті у продажу 43 черги ЖК, 33 черги перебувають на етапі будівництва, також ведуться підготовчі роботи трьох котлованів. 16 забудовників надають розтермінування, у шести можна купити квартиру за іпотечною програмою "єОселя", ще в одного – взяти у кредит.

Зазначимо, що темпи зведення житла у Черкасах у порівнянні із минулим роком знизились майже втричі.

Вартість житла у новобудовах (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на оренду

Ціни на оренду квартир у Черкасах залишаються приблизно на тому ж рівні, що були пів року тому. У серпні спостерігався значний "стрибок", але вже до початку осені вартість повернулась до попередніх показників.

Зараз однокімнатні квартири в середньому здають за 10 тис. грн на місяць, двокімнатні – за 13 тис. грн, даних про трикімнатні квартири – немає.

Графік пропозицій оренди житла у Черкасах (скриншот сайту ЛУН)