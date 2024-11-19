Ціни на житло в Україні: ТОП-5 міст із найдорожчими квартирами

З початку повномасштабного військового вторгнення зі сторони Росії ціни на нерухомість в Україні значно змінилися. У відносно безпечних регіонах спостерігається зростання вартості житла, тоді як у східних областях ціни суттєво впали.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.

Попри воєнні реалії, нерухомість у Києві та навколишніх населених пунктах залишається однією з найдорожчих в Україні. Західні регіони також демонструють зростання цін, тоді як на сході країни вартість житла на первинному та вторинному ринках помітно знизилася.

Ціни на однокімнатні квартири

На первинному ринку лідером є Львів, де медіанна вартість однокімнатної квартири становить 2,78 млн грн (67 300 доларів). На другому місці – Ужгород із ціною 2,68 млн грн (64 880 доларів), а третю позицію займає Київ – 2,55 млн грн (61 700 доларів). Несподівано четверте місце посіло Рівне – 2,28 млн грн, 55 200 доларів), яке випередило Дніпро – 2,18 млн грн (52 800 доларів).

Інфографіка OLX Нерухомість

По вартості однокімнатних квартир на вторинному ринку житла лідирує Київ із медіанною ціною 2,8 млн грн (67 800 доларів). Друге місце посіло село Софіївська Борщагівка – 2,22 млн грн (53 700 доларів). Львів опинився на третьому місці – 2,06 млн грн (49 900 доларів). На четвертому місці знаходиться Ірпінь – 1,77 млн грн (42 800 доларів), а п’яте місце зайняла Вінниця – 1,69 млн грн (40 900 доларів).

Інфографіка OLX Нерухомість

Ціни на будинки

Сегмент будинків очолюють населені пункти Київської області. Найдорожчі будинки продають у Козині – 39,1 млн грн (946 600 доларів). Друге місце за Ходосівкою – 12,7 млн грн (293 000 доларів). Київ знаходиться на третьому місці з медіанною вартістю 8,2 млн грн (198 500 доларів). Четверте місце у села Гатне — 6,81 млн грн (164 600 доларів). Єдиним представником іншого регіону є Львів, де будинки коштують 6,77 млн грн (163 000 доларів).

Інфографіка OLX Нерухомість