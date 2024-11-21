Цены на новостройки взлетели. Сколько сейчас стоят квартиры в Черкассах

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Цены на недвижимость в Черкассах относятся к среднему сегменту по сравнению с другими городами Украины. Сейчас там 1 кв. м на вторичном рынке стоит 910 долларов.

За последние полгода стоимость однокомнатных квартир не изменилась и в среднем составляет 40 тысяч долларов. Цены на двухкомнатные и трехкомнатные снизились за этот период на 3% и сейчас составляют 55 тыс. и 60 тыс. долларов, соответственно.

Отметим, что цены в Черкассах остались практически неизменными и по сравнению с ноябрем 2023 года. Зимой немного выросла цена на однокомнатные квартиры, но с тех пор она остается стабильной.

Цены на недвижимость на вторичном рынке в разных городах (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость жилья в новостройках

Жилье в новостройках за последние полгода подорожало на 11% в гривневом эквиваленте (на 6% в долларовом). Сейчас "квадрат" такой недвижимости продают в среднем за 720 долларов, но цена колеблется в зависимости от класса новостройки.

Цены на первичке:

бизнес-класс – 650 долларов

комфорт-класс – 720 долларов

эконом-класс – 790 долларов

премиум-класс – 880 долларов

С начала полномасштабного вторжения цены на недвижимость в Черкассах в среднем поднялись на 100 долларов за "квадрат". До войны цена составляла 620 долларов.

Сейчас в городе в продаже 43 очереди ЖК, 33 очереди находятся на этапе строительства, также ведутся подготовительные работы трех котлованов. 16 застройщиков предоставляют рассрочку, у шести можно купить квартиру по ипотечной программе "єОселя", еще у одного – взять в кредит.

Отметим, что темпы строительства жилья в Черкассах по сравнению с прошлым годом снизились почти втрое.

Стоимость жилья в новостройках (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены на аренду

Цены на аренду квартир в Черкассах остаются примерно на том же уровне, что были полгода назад. В августе наблюдался значительный "скачок", но уже к началу осени стоимость вернулась к предыдущим показателям.

Сейчас однокомнатные квартиры в среднем сдают за 10 тысяч гривен в месяц, двухкомнатные – за 13 тыс. грн, данных о трехкомнатных квартирах – нет.

График предложений аренды жилья в Черкассах (скриншот сайта ЛУН)