У рейтингу найдорожчих міст. За скільки можна купити квартиру у Вінниці

Ринок нерухомості у Вінниці залишається одним із найстабільніших в Україні. За останні пів року там вартість житла у новобудовах зросла лише на 1% у доларовому еквіваленті, а на вторинному ринку знизилась на 2%.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки коштує житло у Вінниці.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Зараз Вінниця входить у п'ятірку міст із найдорожчою нерухомістю на вторинному ринку. У цьому рейтингу також Львів, Київ, Ужгород та Чернівці.

"Квадрат" нерухомості у місті коштує 1 110 доларів, ціна за останні пів року знизилась лише на 2%. Для порівняння вартість житла у східних регіонах України опустилась на 8-14%, але це зумовлено активністю російських атак.

Зараз однокімнатна квартира у Вінниці в середньому коштує 45 тис. доларів, двокімнатна – 65 тис. доларів, трикімнатна – 72 тис. доларів. Найдорожчі квартири у Ленінському районі, найдешевші – у Староміському.

Зазначимо, що порівняно із листопадом 2023 року, найбільше у ціні додали двокімнатні квартири – понад 6 тис. доларів, а от трикімнатні квартири подешевшали на 3 тис. доларів.

Вартість 1 кв. м на вторинному ринку у різних містах (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість житла у новобудовах

Зараз середня ціна за "квадрат" у новобудовах становить 960 доларів, цей вид нерухомості подорожчав на 1% за останні пів року. Втім, вартість залежить від класу житла, а саме:

комфорт-клас – 840 доларів

бізнес-клас – 1 000 доларів

економ-клас – 1 050 доларів

преміум-клас – 1 300 доларів

Зазначимо, що до повномасштабної війни середня вартість "квадрату" на первинному ринку у Вінниці становила 800 доларів.

Зараз у рейтингу найвищих цін на первинному ринку Вінниця посідає 7-ме місце. Вона поступилась Львову, Києву, Ужгороду, Дніпру, Одесі та Кропивницькому.

У Вінниці у продажу 57 черг ЖК, 51 черга на етапі будівництва, ще ведуться підготовчі роботи трьох котлованів. 12 забудовників надають розтермінування, у трьох можна придбати житло за іпотечною програмою "єОселя", в одного – взяти у кредит. Цьогоріч темпи зведення житла зменшились більш як вдвічі у порівнянні із минулим роком.

Зміна вартості на новобудови у Вінниці (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на оренду

За останні пів року у Вінниці оренда однокімнатних квартир подорожчала на 4%. Зараз таке житло здають в середньому за 12 тис. грн. При цьому найбільше на ринку пропозицій за ціною 8-9 тис. грн.

Оренда двокімнатних квартир коштує 12,7 тис. грн, трикімнатних – 15 тис. грн. Найдорожче квартири здають у Ленінському районі, найдешевше – у Замостянському.

Ціни на оренду житла у Вінниці (скриншот сайту ЛУН)