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Ціни на новобудови злетіли. Скільки зараз коштують квартири у Черкасах

Черкаси, Четвер 21 листопада 2024 19:11
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Ціни на новобудови злетіли. Скільки зараз коштують квартири у Черкасах Скільки коштує житло у Черкасах (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У Черкасах за останні пів року ціна на нерухомість у новобудовах зросла на 11% у гривневому еквіваленті, при цьому вартість житла на вторинному ринку за аналогічний період залишилась незмінною.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає про те, скільки зараз коштують квартири у Черкасах.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

Ціни на нерухомість у Черкасах належать до середнього сегмента у порівнянні із іншими містами України. Зараз там 1 кв. м на вторинному ринку коштує 910 доларів.

За останні пів року вартість однокімнатних квартир не змінилась і в середньому становить 40 тис. доларів. Ціни на двокімнатні і трикімнатні знизились за цей період на 3%, і зараз становлять 55 тис. і 60 тис. доларів, відповідно.

Зазначимо також, що ціни у Черкасах залишились практично незмінними і у порівнянні із листопадом 2023 року. Взимку трішки зросла вартість на однокімнатні квартири, але з того часу вона залишається стабільною.

Ціни на новобудови злетіли. Скільки зараз коштують квартири у ЧеркасахЦіни на нерухомість на вторинному ринку у різних містах (скриншот сайту ЛУН)

Яка вартість житла у новобудовах

Житло у новобудовах за останні пів року подорожчало на 11% у гривневому еквіваленті (на 6% у доларовому). Зараз "квадрат" такої нерухомості продають в середньому за 720 доларів, але ціна коливається, залежно від класу новобудови.

Ціни на первинці:

  • бізнес-клас – 650 доларів
  • комфорт-клас – 720 доларів
  • економ-клас – 790 доларів
  • преміум-клас – 880 доларів

Із початку повномасштабного вторгнення ціни на нерухомість у Черкасах в середньому піднялись на 100 доларів за "квадрат". До війни ціна становила 620 доларів.

Зараз у місті у продажу 43 черги ЖК, 33 черги перебувають на етапі будівництва, також ведуться підготовчі роботи трьох котлованів. 16 забудовників надають розтермінування, у шести можна купити квартиру за іпотечною програмою "єОселя", ще в одного – взяти у кредит.

Зазначимо, що темпи зведення житла у Черкасах у порівнянні із минулим роком знизились майже втричі.

Ціни на новобудови злетіли. Скільки зараз коштують квартири у Черкасах Вартість житла у новобудовах (скриншот сайту ЛУН)

Які ціни на оренду

Ціни на оренду квартир у Черкасах залишаються приблизно на тому ж рівні, що були пів року тому. У серпні спостерігався значний "стрибок", але вже до початку осені вартість повернулась до попередніх показників.

Зараз однокімнатні квартири в середньому здають за 10 тис. грн на місяць, двокімнатні – за 13 тис. грн, даних про трикімнатні квартири – немає.

Ціни на новобудови злетіли. Скільки зараз коштують квартири у Черкасах

Графік пропозицій оренди житла у Черкасах (скриншот сайту ЛУН)

Раніше ми розповідали про те, що ціни на нерухомість у Вінниці залишаються одними із найстабільніших в Україні. За останні пів року вартість житла там у новобудовах зросла на 1%, а на вторинному ринку знизилась на 2%.

Читайте також про те, що найдорожче зараз житло у Львові, Києві та Ужгороді. Однокімнатні квартири там в середньому продають за 61-67 тис. доларів. У п'ятірку міст із найдорожчою нерухомістю також увійшли Рівне і Дніпро.

Найдешевше зараз житло у Запоріжжі, ціни за останні пів року там впали на 14-15%, що зумовлено посиленими атаками росіян на місто. "Квадрат" житла на вторинному ринку продають за 500 доларів, у новобудовах за 610 доларів. Для аналізу не враховували Херсон та окуповані території.

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