Цены на новостройки взлетели. Сколько сейчас стоят квартиры в Черкассах
В Черкассах за последние полгода цена на недвижимость в новостройках выросла на 11% в гривневом эквиваленте, при этом стоимость жилья на вторичном рынке за аналогичный период осталась неизменной.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает о том, сколько сейчас стоят квартиры в Черкассах.
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке
Цены на недвижимость в Черкассах относятся к среднему сегменту по сравнению с другими городами Украины. Сейчас там 1 кв. м на вторичном рынке стоит 910 долларов.
За последние полгода стоимость однокомнатных квартир не изменилась и в среднем составляет 40 тысяч долларов. Цены на двухкомнатные и трехкомнатные снизились за этот период на 3% и сейчас составляют 55 тыс. и 60 тыс. долларов, соответственно.
Отметим, что цены в Черкассах остались практически неизменными и по сравнению с ноябрем 2023 года. Зимой немного выросла цена на однокомнатные квартиры, но с тех пор она остается стабильной.
Цены на недвижимость на вторичном рынке в разных городах (скриншот сайта ЛУН)
Какая стоимость жилья в новостройках
Жилье в новостройках за последние полгода подорожало на 11% в гривневом эквиваленте (на 6% в долларовом). Сейчас "квадрат" такой недвижимости продают в среднем за 720 долларов, но цена колеблется в зависимости от класса новостройки.
Цены на первичке:
- бизнес-класс – 650 долларов
- комфорт-класс – 720 долларов
- эконом-класс – 790 долларов
- премиум-класс – 880 долларов
С начала полномасштабного вторжения цены на недвижимость в Черкассах в среднем поднялись на 100 долларов за "квадрат". До войны цена составляла 620 долларов.
Сейчас в городе в продаже 43 очереди ЖК, 33 очереди находятся на этапе строительства, также ведутся подготовительные работы трех котлованов. 16 застройщиков предоставляют рассрочку, у шести можно купить квартиру по ипотечной программе "єОселя", еще у одного – взять в кредит.
Отметим, что темпы строительства жилья в Черкассах по сравнению с прошлым годом снизились почти втрое.
Стоимость жилья в новостройках (скриншот сайта ЛУН)
Какие цены на аренду
Цены на аренду квартир в Черкассах остаются примерно на том же уровне, что были полгода назад. В августе наблюдался значительный "скачок", но уже к началу осени стоимость вернулась к предыдущим показателям.
Сейчас однокомнатные квартиры в среднем сдают за 10 тысяч гривен в месяц, двухкомнатные – за 13 тыс. грн, данных о трехкомнатных квартирах – нет.
График предложений аренды жилья в Черкассах (скриншот сайта ЛУН)
Ранее мы рассказывали, что цены на недвижимость в Виннице остаются одними из самых стабильных в Украине. За последние полгода стоимость жилья там в новостройках выросла на 1%, а на вторичном рынке снизилась на 2%.
Читайте также о том, что самое дорогое сейчас жилье во Львове, Киеве и Ужгороде. Однокомнатные квартиры там в среднем продают за 61–67 тыс. долларов. В пятерку городов с самой дорогой недвижимостью также вошли Ровно и Днепр.
Самое дешевое сейчас жилье в Запорожье, цены за последние полгода там упали на 14-15%, что обусловлено усиленными атаками россиян на город. "Квадрат" жилья на вторичном рынке продают за 500 долларов, в новостройках за 610 долларов. Для анализа не учитывали Херсон и оккупированные территории.
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