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Ціни на нафту зростають третій день поспіль

10:22 12.08.2026 Ср
2 хв
Які фактори наразі впливають на ринок?
aimg Юлія Капітонова
Ціни на нафту зростають третій день поспіль Фото: Ситуація на Близькому Сході відіграє ключову роль у формуванні цін (Getty Images)
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12 серпня ціни на нафту знову підскочили - ситуація погіршилася після нових атак США та хуситів на судна в Перській затоці, а також протоках Червоного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,81% - до 89,63 долара за барель.

Ціна американської нафти WTI піднялася на 0,85% - до 83,91 долара за барель.

Варто зазначити, що 10 серпня "чорне золото" подорожчало приблизно на 5%. Це сталося на тлі зменшення надій на мирну угоду між США та Іраном.

11 серпня ціни зросли ще на понад долар і досягли найвищого рівня з 31 липня.

Окрім того, 11 серпня американські військові та підтримувані Іраном хусити повідомили про окремі атаки на судна поблизу Ормузької та Баб-ель-Мандебської проток.

Заяву з цього приводу зробив високопоставлений іранський посадовець Мохсен Резаї. За його словами, Ормузька протока залишатиметься закритою, доки США не погодяться розморозити іранські активи та виконати інші вимоги Тегерана.

10 серпня через протоку пройшли лише шість суден. Варто зазначити, що до початку війни їхня кількість сягала 125-140 на добу.

Як пояснюють аналітики, стрімке зростання цін на нафту стримують дані про запаси у США. В Американському інституті нафти стверджують, що за тиждень вони зросли на 9,1 млн барелів, хоча аналітики очікували їхнього скорочення.

Раніше РБК-Україна розповідало, що ціни на нафту пішли вгору через вимоги Ірану щодо відновлення роботи Ормузу.

Також ми писали про нові погрози президента США Дональда Трампа на адресу Тегерана.

До речі, стало відомо про серйозні проблеми з бюджетом Росії, навіть попри високі нафтові доходи.

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Нефть НАФТА Близький Схід Сполучені Штати Америки Іран
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