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Цены на нефть растут третий день подряд

10:22 12.08.2026 Ср
2 мин
Какие факторы влияют на рынок?
aimg Юлия Капитонова
Цены на нефть растут третий день подряд Фото: Ситуация на Ближнем Востоке играет ключевую роль в формировании цен (Getty Images)
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12 августа цены на нефть снова подскочили - ситуация ухудшилась после новых атак США и хуситов на суда в Персидском заливе, а также проливах Красного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,81% - до 89,63 доллара за баррель.

Цена американской нефти WTI поднялась на 0,85% - до 83,91 доллара за баррель.

Следует отметить, что 10 августа "черное золото" подорожало примерно на 5%. Это произошло на фоне уменьшения надежд на мирное соглашение между США и Ираном.

11 августа цены выросли еще более чем на доллар и достигли самого высокого уровня с 31 июля.

Кроме того, 11 августа американские военные и поддерживаемые Ираном хуситы сообщили об отдельных атаках на суда вблизи Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов.

Заявление по этому поводу сделал высокопоставленный иранский чиновник Мохсен Резаи. По его словам, Ормузский пролив будет оставаться закрытым, пока США не согласятся разморозить иранские активы и выполнить другие требования Тегерана.

10 августа через пролив прошли только шесть судов. Следует отметить, что до начала войны их количество достигало 125-140 в сутки.

Как объясняют аналитики, стремительный рост цен на нефть сдерживает данные о запасах в США. В Американском институте нефти утверждают, что за неделю они выросли на 9,1 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их сокращения. .

Ранее РБК-Украина рассказывало, что цены на нефть пошли вверх из-за требований Ирана по возобновлению работы Ормуза.

Также мы писали о новых угрозах президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана.

Кстати, стало известно о серьезных проблемах с бюджетом России, даже несмотря на высокие нефтяные доходы.

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