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Ціни на нафту зростають через нову заяву Ірану

12:51 04.08.2026 Вт
2 хв
Ринок відреагував на невизначеність на Близькому Сході
aimg Юлія Капітонова
Ціни на нафту зростають через нову заяву Ірану Фото: Ціни на "чорне золото" знову пішли вгору (Getty Images)
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4 серпня ціни на нафту вкотре підскочили, оскільки можливість дипломатичного врегулювання війни між США та Іраном досі під питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent з поставкою найближчого місяця подорожчали на 1,04 долара, або 1,24%, - до 84,81 долара за барель.

Що важливо розуміти, напередодні вони впали на 7%, досягнувши найнижчого рівня за три тижні.

На тлі останніх подій американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла в ціні на 30 центів, або 0,37%, - до 80,64 долара за барель.

До слова, на попередній сесії її вартість просіла на понад 5%, опустившись до найнижчого рівня майже за тиждень.

Напередодні ціни різко впали після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що утримується від нових ударів по Ірану до завершення переговорів щодо припинення війни.

Проте 3 серня речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї спростував слова Трампа.

Він почав стверджувати, що жодних переговорів та запланованих зустрічей зі США наразі немає.

"Подальше незначне зростання цін свідчить про те, що інвестори все ще не готові повною мірою закладати у вартість ризик нової ескалації. Через це ринок і надалі залишається надзвичайно чутливим до геополітичних новин", - пояснив дослідницький стратег Pepperstone Ахмад Ассірі.

До речі, нещодавно Трамп назвав можливу дату повного відкриття Ормузької протоки.

Окрім того, напередодні президент США погрожував Ірану "повною капітуляцією" та ядерним роззброєнням.

Також Трамп пояснив, чому неочікувано дав задній хід у війні на Близькому Сході.

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Нефть НАФТА Іран Сполучені Штати Америки Близький Схід
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