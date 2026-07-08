Ціни на нафту знову пішли вгору через рішення США щодо Ірану

Як пише агентство, 7 липня ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,17 долара (+3,01%) - до 74,16 долара за барель. Проте за останніми даними, ціна вже вища за 75 доларів за барель.

Крім того, підскочила ціна і на американську нафту марки West Texas Intermediate, а саме на 1,89 долара (+2,76%) - до 70,44 долара за барель.

Під час торгів після закриття біржі світовий індекс зріс на 96 центів до 75,12 долара, а нафта марки WTI підскочила на 1,05 долара, що встановило вартість 71,49 доларів за барель на 15:00 за східним часом.