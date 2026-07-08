Ціни на нафту знову пішли вгору через рішення США щодо Ірану

У вівторок ціни на нафту зросли на 3% і продовжили зростання після того, як США відкликали ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише агентство, 7 липня ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,17 долара (+3,01%) - до 74,16 долара за барель. Проте за останніми даними, ціна вже вища за 75 доларів за барель.
Крім того, підскочила ціна і на американську нафту марки West Texas Intermediate, а саме на 1,89 долара (+2,76%) - до 70,44 долара за барель.
Під час торгів після закриття біржі світовий індекс зріс на 96 центів до 75,12 долара, а нафта марки WTI підскочила на 1,05 долара, що встановило вартість 71,49 доларів за барель на 15:00 за східним часом.
Нагадаємо, що нафта подорожчала після того, як США відкликали генеральну ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти.
Дії США відбулися після того, як у вівторок в Ормузькій протоці було атаковано три танкери, у тому числі катарський газовоз. Як заявили в Катарі, судно було вражене іранським безпілотником.
США після цього попередили, що дії Ірану в Ормузькій протоці "цілком неприйнятні" і матимуть наслідки після атак на танкери в протоці.