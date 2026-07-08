UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Ціни на нафту знову пішли вгору через рішення США щодо Ірану

00:10 08.07.2026 Ср
1 хв
Наскільки підскочили ціни на нафту?
aimg Едуард Ткач
Фото: після закриття біржі світовий індекс зріс на 96 центів (Getty Images)

У вівторок ціни на нафту зросли на 3% і продовжили зростання після того, як США відкликали ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, 7 липня ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,17 долара (+3,01%) - до 74,16 долара за барель. Проте за останніми даними, ціна вже вища за 75 доларів за барель.

Крім того, підскочила ціна і на американську нафту марки West Texas Intermediate, а саме на 1,89 долара (+2,76%) - до 70,44 долара за барель.

Під час торгів після закриття біржі світовий індекс зріс на 96 центів до 75,12 долара, а нафта марки WTI підскочила на 1,05 долара, що встановило вартість 71,49 доларів за барель на 15:00 за східним часом.

Що передувало

Нагадаємо, що нафта подорожчала після того, як США відкликали генеральну ліцензію, яка дозволяла продаж іранської нафти.

Дії США відбулися після того, як у вівторок в Ормузькій протоці було атаковано три танкери, у тому числі катарський газовоз. Як заявили в Катарі, судно було вражене іранським безпілотником.

США після цього попередили, що дії Ірану в Ормузькій протоці "цілком неприйнятні" і матимуть наслідки після атак на танкери в протоці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиНАФТАІранОрмузька протокаНефть