ua en ru
Вт, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США покарали Іран за атаки на судна в Ормузькій протоці

22:53 07.07.2026 Вт
2 хв
Після рішення Вашингтона світові ціни на нафту зросли більш ніж на 5%
aimg Марія Науменко
США покарали Іран за атаки на судна в Ормузькій протоці Фото: нафтовий танкер (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Інциденти з танкерами в Ормузькій протоці обернулися для Ірану скасуванням нафтової ліцензії, що може посилити тиск на його економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США скасувало загальну ліцензію, яка з 21 червня дозволяла виробництво, постачання та продаж іранської сирої нафти, нафтопродуктів і нафтохімічної продукції.

З 7 липня попередній дозвіл втратив чинність. Водночас американська влада надала перехідний період до 17 липня, щоб завершити операції, які були дозволені раніше.

Як пише Reuters, американський чиновник заявив, що дії Ірану в Ормузькій протоці є "абсолютно неприйнятними" та матимуть наслідки.

Британська служба морської безпеки UKMTO повідомила, що в останні дні три танкери заявили про ураження невідомими снарядами в Ормузькій протоці або поблизу неї. Тегеран не коментував інциденти та не заявляв про причетність до атак.

На тлі рішення США ціни на нафту зросли більш ніж на 5%. Тривалі перебої з рухом суден через протоку можуть підштовхнути ціни на енергоносії та посилити тиск на споживачів і уряди, які вже стикаються з дорожчим паливом.

Водночас у США заявили, що представники Вашингтона і Тегерана продовжують працювати над остаточною угодою. Вона могла б передбачати обмеження ядерної програми Ірану в обмін на часткове послаблення санкцій, зокрема щодо експорту нафти.

Продаж нафти є одним із головних джерел валютних надходжень Ірану. Попри санкції, країна останніми роками нарощувала поставки, переважно до Китаю. Нові обмеження можуть посилити тиск на іранську економіку та державні фінанси.

Нагадаємо, 1 липня США та Іран завершили черговий раунд непрямих переговорів у Катарі. Американський лідер Дональд Трамп заявив про певний прогрес у питанні ядерної програми Тегерана, однак сторони досі не подолали суперечки щодо фінансів і територіальних питань.

Після припинення взаємних ударів між США та Іраном ціни на нафту майже повернулися до довоєнного рівня. Водночас ринок зберігає обережність, адже подальша доля домовленостей і безпека судноплавства в Ормузькій протоці залишаються під питанням.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока Близький Схід НАФТА
Новини
Білий дім назвав час зустрічі Зеленського і Трампа в Туреччині
Білий дім назвав час зустрічі Зеленського і Трампа в Туреччині
Аналітика
Здоров'я погіршилося у 70% українців: ВООЗ про вплив війни на старіння та хронічні хвороби
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Здоров'я погіршилося у 70% українців: ВООЗ про вплив війни на старіння та хронічні хвороби