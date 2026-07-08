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Цены на нефть вновь пошли вверх из-за решения США по Ирану

00:10 08.07.2026 Ср
1 мин
Насколько подскочили цены на нефть?
aimg Эдуард Ткач
Фото: после закрытия биржи мировой индекс вырос на 96 центов (Getty Images)

Во вторник цены на нефть выросли на 3% и продолжили рост после того, как США отозвали лицензию, которая позволяла продажу иранский нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, 7 июля фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,17 доллара (+3,01%) - до 74,16 доллара за баррель. Однако по последним данным, цена уже выше 75 долларов за баррель.

Кроме того, подскочила цена и на американскую нефть марки West Texas Intermediate, а именно на 1,89 доллара (+2,76%) - до 70,44 доллара за баррель.

В ходе торгов после закрытия биржи мировой индекс вырос на 96 центов до 75,12 доллара, а нефть марки WTI подскочила на 1,05 доллара, что составило стоимость 71,49 долларов за баррель к 15:00 по восточному времени.

Что предшествовало

Напомним, что нефть подорожала после того, как США отозвали генеральную лицензию, которая разрешала продажу иранской нефти.

Действия США последовали после того, как во вторник в Ормузском проливе были атакованы три танкера, в том числе катарский газовоз. Как заявили в Катаре, судно было поражено иранским беспилотником.

США после этого предупредили, что действия Ирана в Ормузском проливе "совершенно неприемлемы" и будут иметь последствия после атак на танкеры в проливе.

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