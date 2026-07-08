Цены на нефть вновь пошли вверх из-за решения США по Ирану

Как пишет агентство, 7 июля фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2,17 доллара (+3,01%) - до 74,16 доллара за баррель. Однако по последним данным, цена уже выше 75 долларов за баррель.

Кроме того, подскочила цена и на американскую нефть марки West Texas Intermediate, а именно на 1,89 доллара (+2,76%) - до 70,44 доллара за баррель.

В ходе торгов после закрытия биржи мировой индекс вырос на 96 центов до 75,12 доллара, а нефть марки WTI подскочила на 1,05 доллара, что составило стоимость 71,49 долларов за баррель к 15:00 по восточному времени.