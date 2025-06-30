Ціни на нафту знизилися на світових ринках: названо причину

Реакція ринків на ізраїльські удари по Ірану

Ізраїль почав свою операцію проти ядерних і військових об'єктів Ірану 13 червня. Після цього обидві країни обмінювалися ракетними ударами.

Ця ситуація позначилася на світових ринках. Після ударів Ізраїлю ціни на нафту і золото різко зросли. Ба більше, фондові ринки тоді впали.

Після найбільшого дводенного спаду з 2022 року нафта подорожчала на тлі припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що ініціює санкційні кроки проти країн, які найбільше купують російську нафту.

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