Цены на нефть снизились на мировых рынках: названа причина

Реакция рынков на израильские удары по Ирану

Израиль начал свою операцию против ядерных и военных объектов Ирана 13 июня. После этого обе страны обменивались ракетными ударами.

Эта ситуация сказалась на мировых рынках. После ударов Израиля цены на нефть и золото резко выросли. Более того, фондовые рынки тогда рухнули.

После самого большого двухдневного спада с 2022 года нефть подорожала на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что инициирует санкционные шаги против стран, которые больше всего покупают российскую нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.