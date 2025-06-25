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Нафта дорожчає, а золото дешевшає: що відбувається на ринках після перемир'я Ізраїлю та Ірану

Середа 25 червня 2025 05:45
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Нафта дорожчає, а золото дешевшає: що відбувається на ринках після перемир'я Ізраїлю та Ірану Ілюстративне фото: ціни на нафту (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Ціни на золото знизилися, а нафта після найбільшого дводенного спаду з 2022 року подорожчала на тлі припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нафта марки Brent зросла в ціні приблизно на 1% до майже 68 доларів за барель. Це сталося після падіння вартості на 13% за останні два дні. А марка West Texas Intermediate перевищила поріг у 65 доларів.

"Після дводенного падіння слід очікувати невеликої корекції цін на сиру нафту. У той час як ринок деякий час стежитиме за крихким перемир'ям (Ірану та Ізраїлю, - Ред.), увага знову переключиться на економічну ситуацію, долю перемовин США щодо тарифів та ОПЕК+", - пояснила засновниця Vanda Insights Вандана Харі.

Водночас золото навпаки подешевшало на 1,3% - до 3325 доларів за унцію. За даними видання, геополітична невизначеність на тлі торгової напруженості призвела до зростання ціни на 27% у 2025 році. У квітні було встановлено рекорд - 3500 доларів за унцію.

Реакція ринків на ізраїльські удари по Ірану

Нагадаємо, Ізраїль розпочав свою операцію проти ядерних і військових об'єктів Ірану 13 червня. Після цього обидві країни обмінювалися ракетними ударами.

Ця ситуація моментально позначилася на світових ринках. Після ударів Ізраїлю ціни на нафту і золото різко зросли. Ба більше, фондові ринки тоді впали.

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Ізраїль Іран Нефть
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