ua en ru
Сб, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сибіга пригрозив санкціями найбільшим країнам-покупцям нафти з РФ: що відомо

Субота 28 червня 2025 05:09
UA EN RU
Сибіга пригрозив санкціями найбільшим країнам-покупцям нафти з РФ: що відомо Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Україна ініціюватиме санкційні кроки проти країн, які найбільше купують російську нафту.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Під час конференції Fair Play, присвяченій посиленню санкцій проти Росії, він зазначив, що Київ уважно відстежує зростання товарообігу між РФ і низкою країн, зокрема Центральної Азії. За деякими позиціями зафіксовано приріст.

Причому Сибіга уточнив, що це та продукція, яка має подвійне призначення і використовується РФ при виробництві військової продукції.

"Ми також будемо реагувати і закликати до цього наших партнерів по країнах, а їх не так багато, які найбільше споживають російської нафти. При цьому використовується тіньовий флот, тому найближчим часом ми будемо ініціювати відповідні санкційні кроки щодо тих країн, які найбільше купують російську нафту", - заявив він.

Глава МЗС зазначив, що нафта, газ і супутні продукти з РФ, які забезпечують до 50% надходжень до російського бюджету, як і раніше, надходять на європейські ринки.

Згідно із заявою Сибіги, тільки у квітні Росія отримала близько 13 млрд доларів від експорту енергоносіїв, тоді як один день війни обходиться їй приблизно в 1 млрд. Таким чином, агресор продовжує заробляти значно більше, ніж витрачає на ведення війни проти України.

Він додав, що наростаючі атаки з використанням ракет і дронів свідчать про те, що Москва все ще знаходить доступ до ключових комплектуючих, сировини, обладнання та програмного забезпечення.

"За результатами аналізу залишків російських ракет і дронів, ми постійно виявляємо іноземні компоненти, виготовлені щонайменше в 19 країнах світу", - сказав Сибіга.

Крім того, глава МЗС України закликав "відрізати" РФ від критично важливих компонентів для оборонної промисловості. Він підкреслив, що це один з елементів примусу до миру.

"Тому дуже важливо, щоб усі наші союзники задіяли весь свій санкційний потенціал та інструментарій, щоб зупинити подальшу мілітаризацію російської економіки", - резюмував міністр.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, близько тижня тому Сибіга розповів, що президент України Володимир Зеленський поставив українській дипломатії завдання щодо місяця тиску на Росію. Зокрема, економічного, а також щодо обмеження РФ виробляти зброю.

"Перед нами - важливий місяць. Місяць тиску на агресора. Місяць повної дипломатичної мобілізації, повного задіяння дипломатії з метою наближення справедливого і стійкого миру для України", - сказав він.

Крім того, днями очільник МЗС провів зустріч главою європейської дипломатії Каєю Каллас. Сторони обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на РФ, і він зазначив, що Україна очікує, що ці санкції вдарять по військовому бюджету диктатора РФ Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Сибіга Війна в Україні
Новини
Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною, але є нюанс
Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною, але є нюанс
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу