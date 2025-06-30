Ціни на нафту знизилися на світових ринках: названо причину

Ціни на нафту в понеділок, 30 червня, знизились на 1%. Це сталося через поліпшення прогнозів щодо поставок на тлі зниження геополітичних ризиків на Близькому Сході та перспективи чергового збільшення видобутку ОПЕК+ у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За прогнозами експертів, обидві марки завершать сезон зростанням, показавши другий місячний приріст поспіль.

Минулого тижня обидва індекси продемонстрували найбільше тижневе падіння з березня 2023 року через 12-ту війну між Ізраїлем та Іраном.

Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 1,43% - до 64,58 доларів за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 0,97% - до 67,11 доларів за барель.

Реакція ринків на ізраїльські удари по Ірану

Ізраїль почав свою операцію проти ядерних і військових об'єктів Ірану 13 червня. Після цього обидві країни обмінювалися ракетними ударами.

Ця ситуація позначилася на світових ринках. Після ударів Ізраїлю ціни на нафту і золото різко зросли. Ба більше, фондові ринки тоді впали.

Після найбільшого дводенного спаду з 2022 року нафта подорожчала на тлі припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що ініціює санкційні кроки проти країн, які найбільше купують російську нафту.

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