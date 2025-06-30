ua en ru
Пн, 30 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ціни на нафту знизилися на світових ринках: названо причину

Понеділок 30 червня 2025 05:49
UA EN RU
Ціни на нафту знизилися на світових ринках: названо причину Ілюстративне фото: ціни на нафту впали (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Ціни на нафту в понеділок, 30 червня, знизились на 1%. Це сталося через поліпшення прогнозів щодо поставок на тлі зниження геополітичних ризиків на Близькому Сході та перспективи чергового збільшення видобутку ОПЕК+ у серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 0,97% - до 67,11 доларів за барель.

Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 1,43% - до 64,58 доларів за барель.

Минулого тижня обидва індекси продемонстрували найбільше тижневе падіння з березня 2023 року через 12-ту війну між Ізраїлем та Іраном.

За прогнозами експертів, обидві марки завершать сезон зростанням, показавши другий місячний приріст поспіль.

Реакція ринків на ізраїльські удари по Ірану

Ізраїль почав свою операцію проти ядерних і військових об'єктів Ірану 13 червня. Після цього обидві країни обмінювалися ракетними ударами.

Ця ситуація позначилася на світових ринках. Після ударів Ізраїлю ціни на нафту і золото різко зросли. Ба більше, фондові ринки тоді впали.

Після найбільшого дводенного спаду з 2022 року нафта подорожчала на тлі припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що ініціює санкційні кроки проти країн, які найбільше купують російську нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нефть
Новини
В Україні з'явиться новий підрозділ ППО: Ігнат розповів, у чому його особливість
В Україні з'явиться новий підрозділ ППО: Ігнат розповів, у чому його особливість
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу