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Цены на нефть снизились на мировых рынках: названа причина

Понедельник 30 июня 2025 05:49
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Цены на нефть снизились на мировых рынках: названа причина Иллюстративное фото: цены на нефть упали (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Цены на нефть в понедельник, 30 июня, упали на 1%. Это произошло из-за улучшения прогнозов по поставкам на фоне снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке и перспективы очередного увеличения добычи ОПЕК+ в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,97% - до 67,11 долларов за баррель.

В то же время, американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 1,43% - до 64,58 долларов за баррель.

На прошлой неделе оба индекса продемонстрировали самое большое недельное падение с марта 2023 года из-за 12-й войны между Израилем и Ираном.

По прогнозам экспертов, обе марки завершат сезон ростом, показав второй месячный прирост подряд.

Реакция рынков на израильские удары по Ирану

Израиль начал свою операцию против ядерных и военных объектов Ирана 13 июня. После этого обе страны обменивались ракетными ударами.

Эта ситуация сказалась на мировых рынках. После ударов Израиля цены на нефть и золото резко выросли. Более того, фондовые рынки тогда рухнули.

После самого большого двухдневного спада с 2022 года нефть подорожала на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что инициирует санкционные шаги против стран, которые больше всего покупают российскую нефть.

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