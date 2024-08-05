Ціни на нафту впали до семимісячного мінімуму: яка причина

Як зазначають у виданні, нафта марки Brent подешевшала до $76 за барель, що є найнижчим рівнем з початку січня. West Texas Intermediate впав нижче $73.

Зазначається, що падіння світових акцій посилилося в понеділок через побоювання щодо економічних перспектив.

"Проте ринок готується до можливого нападу з боку Ірану і регіональних ополченців на Ізраїль у відповідь на вбивства посадовців Хезболли і ХАМАС", - йдеться в повідомленні.

У виданні повідомили, що нафта відзначила чотири тижні зниження на тлі сигналів про нестійкий попит у США та Китаї.

"У той час, як зростають побоювання з приводу попиту, геополітичні ризики продовжують висіти над ринком нафти", - повідомив голова відділу стратегії сировинних товарів в ING Groep NV у Сінгапурі Уоррен Паттерсон.

За його словами, ескалація на Близькому Сході може призвести до короткострокової волатильності.