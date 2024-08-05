Цены на нефть упали до семимесячного минимума: какая причина

Как отмечают в издании, нефть марки Brent подешевела до $76 за баррель, что является самым низким уровнем с начала января. West Texas Intermediate упал ниже $73.

Отмечается, что падение мировых акций усилилось в понедельник из-за опасений экономических перспектив.

"Однако рынок готовится к возможному нападению со стороны Ирана и региональных ополченцев на Израиль в ответ на убийства чиновников Хезболлы и ХАМАС", - говорится в сообщении.

В издании сообщили, что нефть отметила четыре недели понижения на фоне сигналов о неустойчивом спросе в США и Китае.

"В то время как растут опасения по поводу спроса, геополитические риски продолжают висеть на рынке нефти", - сообщил глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

По его словам, эскалация на Ближнем Востоке может привести к краткосрочной волатильности.