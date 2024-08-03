Найбільше падіння року. У липні обвалився експорт російської нафти, - Bloomberg

Минулого місяця експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні майже 20 місяців. Найбільше помітне скорочення постачань до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, у липні експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні 19 місяців, а загальний експорт нафти впав до найнижчого показника майже за рік.

Минулого місяця глобальні постачання скоротилися приблизно на 586 000 барелів на добу. Особливо помітне скорочення постачань було до Китаю, яке зменшилося на понад 1,4 мільйона барелів на добу, що стало найбільшим падінням цього року.

Збільшення експорту нафти з Саудівської Аравії та США частково компенсувало зниження постачань з Росії, Бразилії, Венесуели та Катару.

Видання провело окремий аналіз протягом цього тижня та дізналось, що загальний експорт російської нафти морем був найнижчим майже за рік, а відправлення з балтійських портів знизилися до найнижчого рівня з грудня 2022 року.