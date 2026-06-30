Ціни на нафту впали майже до рівня на початку війни в Ірані

Наскільки подешевшала нафта

Brent з поставкою в серпні подешевшала на 0,9% - до 72 доларів 51 цента за барель, це на 22% нижче за рівень закриття минулого місяця.

WTI подешевшала на 0,6%, до 70 доларів 36 центів за барель - на 19% нижче за рівень закриття 29 травня. Обидва сорти нафти майже повернулися до довоєнних цін 27 лютого.

Що кажуть аналітики

"Інвестори враховують у цінах надії на позитивний результат переговорів у Досі, хоча реальної нормалізації потоків через Ормузьку протоку поки що не видно", - заявив головний аналітик ринку компанії KCM Trade Тім Ватерер.

Тиск на котирування чинить і непевність щодо попиту з боку Китаю.

"Поки що не бачимо підстав розраховувати на суттєве повернення на ринок найбільшого у світі імпортера нафти", - зазначив керівник дослідницького відділу Sparta Commodities Ніл Кросбі.

Переговори в Досі під питанням

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що найближчими днями іранські та оманські експерти розпочнуть переговори щодо транзитних маршрутів через Ормузьку протоку.

Водночас речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що переговорів між Іраном і США найближчими днями не заплановано.

"Зустріч у Досі може виявитися важливою, а може й ні. Ми це з'ясуємо", - сказав журналістам президент США Дональд Трамп.

Невизначеність вказує на крихкість перемир'я, досягнутого 17 червня. Попри загострення безпекової ситуації, виробники Близького Сходу продовжують експортувати нафту та скраплений природний газ.