Цены на нефть упали почти до уровня в начале войны в Иране

Насколько подешевела нефть

Brent с поставкой в августе подешевела на 0,9% - до 72 долларов 51 цента за баррель, это на 22% ниже уровня закрытия в прошлом месяце.

WTI подешевела на 0,6%, до 70 долларов 36 центов за баррель - на 19% ниже уровня закрытия 29 мая. Оба сорта нефти почти вернулись к довоенным ценам 27 февраля.

Что говорят аналитики

"Инвесторы учитывают в ценах надежды на положительный результат переговоров в Дохе, хотя реальной нормализации потоков через Ормузский пролив пока не видно", - заявил главный аналитик рынка компании KCM Trade Тим Ватерер.

Давление на котировки оказывает и неуверенность в спросе со стороны Китая.

"Пока не видим оснований рассчитывать на существенный возврат на рынок крупнейшего в мире импортера нефти", - отметил руководитель исследовательского отдела Sparta Commodities Нил Кросби.

Переговоры в Дохе под вопросом

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что в ближайшие дни иранские и оманские эксперты начнут переговоры по транзитным маршрутам через Ормузский пролив.

В то же время представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что переговоров между Ираном и США в ближайшие дни не запланированы.

"Встреча в Дохе может оказаться важной, а может и нет. Мы это выясним", - сказал журналистам президент США Дональд Трамп.

Неопределенность указывает на хрупкость перемирия, достигнутого 17 июня. Несмотря на обострение ситуации безопасности, производители Ближнего Востока продолжают экспортировать нефть и сжиженный природный газ.