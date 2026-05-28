Ціни на нафту відреагували на удар Ірану по авіабазі США

У четвер, 28 травня, ціни на нафту зросли після того, як Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про удар по американській авіабазі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,38 долара або на 2,52% - до 96,67 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 2,24 долара або на 2,53% - до 90,92 долара.
Напередодні обидва сорти подешевшали на понад 5%, опустившись до найнижчого рівня за місяць. Це сталося на тлі очікувань імовірної угоди між країнами щодо завершення війни й відновлення роботи Ормузької протоки.
Агентство пише, що через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп спростував повідомлення про наближення до компромісної угоди з Тегераном, КВІР заявив, що завдав удару по американській авіабазі. Це сталося у відповідь на удари військ США поблизу аеропорту Бандар-Аббас.
"Схоже, що обмін авіаударами є частиною переговорної риторики", - заявив аналітик PVM Oil Association Джон Еванс.
Нагадаємо, Вашингтон і Тегеран ведуть переговори щодо можливого плану врегулювання, який передбачає повне відкриття Ормузької протоки для судноплавства приблизно через місяць після досягнення угоди про припинення бойових дій.
Зазначимо, що президент Ірану Масуд Пезешкіан доручив відновити доступ до міжнародного інтернету після майже 90 днів масштабних обмежень і блокувань у країні.
Крім того, у Білому назвали "повною вигадкою" повідомлення іранського державного телебачення про нібито наявний проєкт меморандуму між Тегераном і Вашингтоном.