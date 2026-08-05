Ціни на нафту за тиждень впали більш ніж на 12%

Ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі можливого прогресу переговорів між США та Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що нафта продовжила дешевшати після різкого падіння на двох попередніх торговельних сесіях, оскільки інвестори чекають, чи матимуть успіх зусилля щодо припинення війни з Іраном та відновлення руху через заблоковану Ормузьку протоку.
Станом на сьогодні ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 92 центи, або приблизно на 1,2%, до 78,44 долара за барель. За тиждень вони впали більш ніж на 12%.
Ф'ючерси на нафту марки West Texas у США втратили 1,07 долара, або 1,4%, знизившись до 74,70 долара за барель, і цього тижня впали більш ніж на 11%.
Катар заявив у вівторок, 4 серпня, що посередники досягають прогресу в зусиллях щодо припинення війни, що призводить до зниження цін на нафту, хоча Тегеран заперечує твердження президента США Дональда Трампа про те, що переговори тривають.
Вчора ціна на нафту Brent уперше з 13 липня закрилася нижче позначки 80 доларів за барель, знизившись більш ніж на 5%.
"Якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі, і фізичні постачання зрештою припиняться, поточний спад цін може виявитися короткочасним, оскільки скорочення запасів посилить вплив будь-якого", - зазначила Пріянка Сачдева, керівник відділу ринкових досліджень компанії Phillip Nova.
До початку війни з Іраном близько 20% світової нафти та зрідженого природного газу проходило через Ормузьку протоку. У березні ціни зросли на 50%.
"Головним каменем спотикання, схоже, є те, чи продовжуватиме Іран наполягати на певному контролі над водним шляхом та чи США не відступлять від своєї позиції й не погодяться з таким сценарієм", - вважають аналітики компанії IG.
Нагадаємо, ще вчора, 4 серпня, ціни на нафту підскочили, оскільки можливість дипломатичного врегулювання війни між США та Іраном досі під питанням.
Водночас Axios повідомило про те, що США вже сьогодні мають намір оголосити про угоду з Іраном, яка знову відкриє Ормузьку протоку.
При цьому, як уточнюється, сам документ буде тимчасовим - на 60 днів - і укладений між Оманом та Іраном. Причому угода міститиме низку умов, які задовольнять деякі вимоги Тегерана щодо контролю над протокою.
А президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром усі протоки на Близькому Сході закриті після війни з Іраном знову будуть відкриті. За його словами, це може статися або після переговорів або після удару.