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США вже сьогодні готуються оголосити про угоду щодо Ормузької протоки з Іраном, - Axios

06:45 05.08.2026 Ср
2 хв
Що відомо про умови угоди?
aimg Едуард Ткач
США вже сьогодні готуються оголосити про угоду щодо Ормузької протоки з Іраном, - Axios Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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США, Іран та Оман близькі до досягнення проміжної угоди про поновлення роботи Ормузкої протоки. Вашингтон планує оголосити про угоду вже сьогодні у середу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними двох регіональних джерел, угода, яка обговорюється, передбачає укладення 60-денної тимчасової угоди між Оманом та Іраном, яка може бути продовжена.

У той же час угода задовольнить деякі вимоги Ірану щодо посилення контролю за рухом суден у протоці, чого до війни не було. Документ передбачає такі пункти:

  • весь приплив суден через протоку в Перську затоку здійснюватиметься північним маршрутом через іранські води;
  • весь вихідний трафік через протоку і в Аравійське море проходитиме південним маршрутом через оманські води в координації з Іраном;
  • протягом 60-денного періоду плата за прохід та інші збори не стягуватимуться;
  • сторони зобов'язуються протягом 30 днів розпочати розмінування морської мінної розділової смуги протоки;
  • після звільнення розділової смуги вона використовуватиметься для в'їзного та виїзного руху відповідно до умов постійної угоди, яка буде узгоджена між Оманом та Іраном.

За даними регіональних джерел, окрім переговорів між Оманом та Іраном, посередниками виступали ще й офіційні особи Катару, Пакистану та Саудівської Аравії.

Білий дім у свою чергу також брав активну участь у переговорах. В останні дні відбулися кілька телефонних розмов між спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом та главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та міністром закордонних справ Омана Бадром аль-Бусаїді.

Два іранські чиновники повідомили, що Арагчі цих вихідних погодився на угоду, але йому ще необхідне схвалення Верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї та Вищої ради нацбезпеки.

За словами представника США та регіонального джерела, у вівторок керівництво Ірану завершило процес затвердження угоди.

Що ще відомо

Нагадаємо, кілька діб тому президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має "останній шанс", щоб укласти угоду з Вашингтоном. Він наголосив, що сторони ведуть переговори.

Крім того, вчора глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що сторони перебувають за крок від мирної угоди, якщо погодять контроль над Ормузькою протокою.

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Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
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