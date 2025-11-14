Ціни на нафту у світі зросли після ударів України по Росії - Bloomberg

Світові ціни на нафту показали невелике зростання вперше за кілька тижнів. Це сталося нібито після того, як Україна завдала удару по ключовому нафтовому порту Росії, а Іран захопив танкер в Ормузькій протоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Масштабна атака України пошкодила нафтовий термінал "Шесхаріс" та підбила танкер у російському чорноморському порту Новоросійськ. Росіяни заявили про "уламки", для ліквідації наслідків залучили понад 50 одиниць пожежної техніки.
Новоросійський порт має ключове значення для російської нафтової торгівлі: через нього відвантажується до 700 тисяч барелів нафти на день. Розташований біля порту термінал обробляє 1,5 млн барелів нафти на добу.
Атака України та захоплення Іраном танкера в Ормузькій протоці, стверджує видання, нібито спричинили занепокоєність на ринку, яка останнім часом наростає через посилення санкцій США проти Росії. Вже через тиждень, 21 листопада, нові обмеження остаточно набувають чинності.
На тлі занепокоєння нафтові ф'ючерси на біржі стрибнули на 3%. До цього ціни на нафту довгий час показували падіння приблизно на 14%, оскільки очікується великий надлишок нафти. Експерти кажуть, що санкції та ризики від ударів України по нафтових об'єктах РФ даються взнаки, також роль відіграє Іран та традиційно посилений попит на нафту наприкінці року.
Зазначимо, що в Генеральному штабі ЗСУ вже підтвердили, що вночі 14 листопада було завдано удару по пункту базування кораблів "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Били українськими ракетами "Нептун" та ударними дронами.
Внаслідок удару було зафіксовано пошкодження портової інфраструктури та нафтового термінала "Шесхаріс", пускової установки зі складу ЗРК С-400 та складу ракет. Після масштабного вибуху сталася сильна пожежа.
Російські ЗМІ повідомили, що Новоросійський порт терміново зупинив експорт нафти після нічної атаки дронів. У самому місті ввели режим надзвичайної ситуації. Офіційна влада не надала підтверджень.
"Шесхаріс" - великий нафтовий термінал у порту Новоросійська, який належить компаніям "Транснефть" та "Роснефть". За місяць термінал обробляє 35-40 великих танкерів - тобто не менше 3,5-4,5 млн тонн сирої нафти або до 20% морського експорту Росії.