Ціни на нафту рвонули вгору після рішення Трампа щодо Ірану

Нафта марки Brent "підскочила" на понад 5% і перевищила позначку 78 доларів за барель. Це найвищий показник за останні два тижні.

Попри те, що поточна ціна все ще суттєво нижча за попередні пікові значення, цей стрибок знову підняв котирування вище умовного "довоєнного" рівня у 72 долари за барель. Саме там вони стабільно трималися протягом кількох останніх днів.

Американська нафта марки WTI продемонструвала аналогічну динаміку - вона зросла у ціні до понад 74 доларів за барель.

Також вказано, що на тлі зростання цін на нафту індекс S&P 500 просів на 1%. Аналогічне падіння на початку торгів продемонстрували й провідні фондові ринки Європи та Азії.

Нагадаємо, 8 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що Штати більше не будуть дотримуватися режиму припинення вогню з Іраном. Окрім того. він додав: Білий дім відмовляється від переговорів із Тегераном.

Про своє нове рішення американський лідер оголосив після нового загострення ситуації на Близькому Сході.