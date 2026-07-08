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Ціни на нафту рвонули вгору після рішення Трампа щодо Ірану

14:15 08.07.2026 Ср
2 хв
Котирування "чорного золота" повернулися до максимуму останніх тижнів
aimg Юлія Капітонова
Фото: Ринок нафти знову "штормить" (Getty Images)

Світові ціни на нафту різко зросли до найвищого рівня за останні тижні. Це сталося одразу після новї заяви президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Нафта марки Brent "підскочила" на понад 5% і перевищила позначку 78 доларів за барель. Це найвищий показник за останні два тижні.

Попри те, що поточна ціна все ще суттєво нижча за попередні пікові значення, цей стрибок знову підняв котирування вище умовного "довоєнного" рівня у 72 долари за барель. Саме там вони стабільно трималися протягом кількох останніх днів.

Американська нафта марки WTI продемонструвала аналогічну динаміку - вона зросла у ціні до понад 74 доларів за барель.

Також вказано, що на тлі зростання цін на нафту індекс S&P 500 просів на 1%. Аналогічне падіння на початку торгів продемонстрували й провідні фондові ринки Європи та Азії.

Нагадаємо, 8 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що Штати більше не будуть дотримуватися режиму припинення вогню з Іраном. Окрім того. він додав: Білий дім відмовляється від переговорів із Тегераном.

Про своє нове рішення американський лідер оголосив після нового загострення ситуації на Близькому Сході.

Як писало раніше РБК-Україна, армія США завдала нових ударів по Ірану. Це сталося через іранську атаку по комерційних судах.

Ба більше, відомо, що Білий дім анулював дію виключення санкцій, яке дозволяло Тегерану експортувати нафту.

Саме через це ціни на нафту знову ринули вгору.

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