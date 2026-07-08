Цены на нефть рванули вверх после решения Трампа по Ирану

Нефть марки Brent "подскочила" более чем на 5% и превысила отметку 78 долларов за баррель. Это самый высокий показатель за последние две недели.

Несмотря на то, что текущая цена все еще существенно ниже предыдущих пиковых значений, этот скачок снова поднял котировки выше условного "довоенного" уровня в 72 доллара за баррель. Там они стабильно держались в течение нескольких последних дней.

Американская нефть марки WTI продемонстрировала аналогичную динамику - она выросла в цене более чем до 74 долларов за баррель.

Также указано, что на фоне роста цен на нефть индекс S&P 500 просел на 1%. Аналогичное падение в начале торгов продемонстрировали и ведущие фондовые рынки Европы и Азии.

Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты больше не будут соблюдать режим прекращения огня с Ираном. Кроме того. он добавил: Белый дом отказывается от переговоров с Тегераном.

О своем новом решении американский лидер объявил после обострения ситуации на Ближнем Востоке.