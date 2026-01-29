Ціни на нафту ростуть третій день поспіль: у Reuters назвали ключові причини

Світові ціни на нафту піднялись на 1,5%, продовживши зростання вже третій день поспіль, на тлі зростаючих побоювань щодо можливого удару США на Іран.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 94 центи, або 1,4%, до 69,34 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 92 центи, або 1,5%, до 64,13 долара за барель.
За даними джерел Reuters, ціни зростають, оскільки президент США Дональд Трамп посилив тиск на Іран, щоб той припинив свою ядерну програму, погрожуючи військовими ударами. Іран є четвертим за величиною виробником нафти серед країн-членів ОПЕК з обсягом виробництва на рівні 3,2 млн барелів на день.
"Основним рушієм цін на нафту залишається геополітична ситуація навколо Ірану та Близького Сходу, хоча незаплановані перебої в Казахстані та США також мали тимчасовий вплив", – сказав керівник групи енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар.
За його словами, подальша геополітична ескалація може підняти ціни на нафту Brent до 72 доларів за барель протягом наступних трьох місяців.
Раніше повідомлялось, що 22 січня ціни на флагманську російську нафту марки Urals, яку купує Китай, безпрецедентно впали, оскільки зменшився попит з боку Індії і, як наслідок, впала конкуренція.
Також 23 січня світові ціни на нафту почали зростати на фоні слабкого долара, (найнижчий курс за останні сім місяців).
При цьому вчора, 28 січня, світові ціни на нафту продемонстрували зріст. Причина – побоювання щодо постачань після зимового шторму, який порушив видобуток та експорт сирої нафти в США.