Ціни на нафту ростуть третій день поспіль: у Reuters назвали ключові причини

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 94 центи, або 1,4%, до 69,34 долара за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 92 центи, або 1,5%, до 64,13 долара за барель.

За даними джерел Reuters, ціни зростають, оскільки президент США Дональд Трамп посилив тиск на Іран, щоб той припинив свою ядерну програму, погрожуючи військовими ударами. Іран є четвертим за величиною виробником нафти серед країн-членів ОПЕК з обсягом виробництва на рівні 3,2 млн барелів на день.

"Основним рушієм цін на нафту залишається геополітична ситуація навколо Ірану та Близького Сходу, хоча незаплановані перебої в Казахстані та США також мали тимчасовий вплив", – сказав керівник групи енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар.

За його словами, подальша геополітична ескалація може підняти ціни на нафту Brent до 72 доларів за барель протягом наступних трьох місяців.