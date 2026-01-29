Цены на нефть растут третий день подряд: в Reuters назвали ключевые причины

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 94 цента, или 1,4%, до 69,34 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 92 цента, или 1,5%, до 64,13 доллара за баррель.

По данным источников Reuters, цены растут, поскольку президент США Дональд Трамп усилил давление на Иран, чтобы тот прекратил свою ядерную программу, угрожая военными ударами. Иран является четвертым по величине производителем нефти среди стран-членов ОПЕК с объемом производства на уровне 3,2 млн баррелей в день.

"Основным двигателем цен на нефть остается геополитическая ситуация вокруг Ирана и Ближнего Востока, хотя незапланированные перебои в Казахстане и США также имели временное влияние", - сказал руководитель группы энергетического сектора DBS Bank Сувро Саркар.

По его словам, дальнейшая геополитическая эскалация может поднять цены на нефть Brent до 72 долларов за баррель в течение следующих трех месяцев.