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Ціни на нафту різко зросли: аналітики розкрили дві ключові причини

13:56 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Ціни на нафту різко зросли: аналітики розкрили дві ключові причини Фото: Ринок нафти знову "штормить" (Getty Images)
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Ціни на нафту пішли вгору на тлі збільшення кількості атак на судна в Перській затоці та Ормузькій протоці. Також вплинуло скорочення видобутку у США через загрозу урагану для морських нафтових платформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з останніми даними, вартість нафти Brent підскочила на 4,1% - до 104,3 долара за барель.

Ціна WTI підвищилася на 4,14% - до 91,91 долара за барель.

Напередодні, у середу, котирування знижувалися після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) домовилося прискорити вивільнення нафтових резервів і забезпечити пріоритетні поставки дизельного пального.

Водночас минулого тижня кількість атак на танкери, які проходили через Ормузьку протоку, досягла найвищого рівня від початку війни в Ірані. Ба більше виробники з країн Перської затоки збільшували обсяги експорту.

Зростання інтенсивності атак відбувається на тлі збільшення поставок нафти з регіону. Однак транспортування супроводжується додатковими витратами та підвищеними ризиками для вантажів і екіпажів.

Ще одним фактором, який вплинув на ріст цін, стало скорочення видобутку у США через наближення урагану до районів морського нафтовидобутку. США є найбільшим виробником нафти у світі, а через негоду компанії змушені призупиняти роботу своїх платформ.

Станом на середу через шторм виробники нафти й газу в американській частині Мексиканської затоки зупинили видобуток близько 25,08% нафти та 16,37% природного газу від поточних обсягів.

Додаткову підтримку нафтовим котируванням надали й дані щодо запасів у США. Вони скоротилися більше, ніж прогнозували аналітики.

Раніше РБК-Україна розповідало, що США вже готові до нової ескалації на Близькому Сході.

Також ми писали, що Тегеран знову закликав Вашингтон до дипломатії після того, як Трамп відкинув мирний план.

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