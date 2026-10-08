Цены на нефть резко выросли: аналитики раскрыли две ключевые причины

Цены на нефть пошли вверх на фоне увеличения количества атак на суда в Персидском заливе и Ормузском проливе. Также повлияло сокращение добычи в США из-за угрозы урагана для морских нефтяных платформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно последним данным, стоимость нефти Brent подскочила на 4,1% - до 104,3 доллара за баррель.

Цена WTI повысилась на 4,14% - до 91,91 доллара за баррель.

Накануне, в среду, котировки снижались после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) договорилось ускорить высвобождение нефтяных резервов и обеспечить приоритетные поставки дизельного топлива.

В то же время на прошлой неделе количество атак на танкеры, проходившие через Ормузский пролив, достигло самого высокого уровня с начала войны в Иране. Более того, производители из стран Персидского залива увеличивали объемы экспорта.

Рост интенсивности атак происходит на фоне увеличения поставок нефти из региона. Однако транспортировка сопровождается дополнительными затратами и повышенными рисками для грузов и экипажей.

Еще одним фактором, повлиявшим на рост цен, стало сокращение добычи в США из-за приближения урагана к районам морской нефтедобычи. США являются крупнейшим производителем нефти в мире, а из-за непогоды компании вынуждены приостанавливать работу своих платформ.

По состоянию на среду из-за шторма производители нефти и газа в американской части Мексиканского залива остановили добычу около 25,08% нефти и 16,37% природного газа от текущих объемов.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказали и данные о запасах в США. Они сократились больше, чем прогнозировали аналитики.