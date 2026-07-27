Ціни на нафту різко впали на тлі паузи в конфлікті США та Ірану

Нафта різко подешевшала на біржах

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 5,70 долара, або приблизно на 5,9 відсотка, - до 91,08 долара за барель. Раніше протягом торгової сесії ціна ненадовго опускалась нижче позначки в 90 доларів.

Ціна на американську нафту West Texas Intermediate знизилась на 4,80 долара, або приблизно на 5,4 відсотка, - до 84,51 долара за барель.

обидва контракти торгуються на найнижчих рівнях майже за тиждень;

до цього ціни на нафту зростали протягом трьох тижнів поспіль.

Що стало причиною паузи

Посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вольц заявив, що президент США Дональд Трамп вирішив призупинити атаки, щоб дати більше часу для дипломатії.

За даними компанії Kpler, протягом вихідних через Ормузьку протоку щодня проходило менше десяти товарних суден.