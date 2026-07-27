RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Цены на нефть резко упали на фоне паузы в конфликте США и Ирана

14:04 27.07.2026 Пн
2 мин
Цены на самые популярные марки упали на 5%
aimg Елена Чупровская
Фото: цены на нефть упали (Getty Images)

Цены на нефть рухнули более чем на пять процентов после того, как США и Иран приостановили военные удары в выходные. Однако судоходство в ключевых проливах восстанавливается очень медленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть резко подешевела на биржах

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 5,70 доллара, или примерно на 5,9 процента, - до 91,08 доллара за баррель. Ранее в течение торговой сессии цена ненадолго опускалась ниже отметки в 90 долларов.

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate снизилась на 4,80 доллара, или примерно на 5,4 процента, - до 84,51 доллара за баррель.

  • оба контракта торгуются на самых низких уровнях почти через неделю;
  • До этого цены на нефть росли в течение трех недель подряд.

Что стало причиной паузы

Посол США в Организации Объединенных Наций Майк Вольц заявил, что президент США Дональд Трамп решил приостановить атаку, чтобы дать больше времени для дипломатии.

По данным компании Kpler, в течение выходных через Ормузский пролив ежедневно проходило менее десяти товарных судов.

Напомним, еще накануне падения цен стало известно, что Трамп приостановил подготовленную масштабную операцию против Ирана из-за дефицита ракет-перехватчиков Patriot.

Американские военные объясняли решение нехваткой средств противовоздушной обороны, хотя сам президент США публично отрицает проблему с боеприпасами.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран фактически уже участвует в войне против Украины из-за поставок России дронов "Шахед" и технологий их производства.

По его словам, Киев пытается не открывать новый фронт, но готов к ужесточению угроз со стороны Тегерана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиНАФТАИран