Цены на нефть резко упали на фоне паузы в конфликте США и Ирана

Нефть резко подешевела на биржах

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 5,70 доллара, или примерно на 5,9 процента, - до 91,08 доллара за баррель. Ранее в течение торговой сессии цена ненадолго опускалась ниже отметки в 90 долларов.

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate снизилась на 4,80 доллара, или примерно на 5,4 процента, - до 84,51 доллара за баррель.

оба контракта торгуются на самых низких уровнях почти через неделю;

До этого цены на нефть росли в течение трех недель подряд.

Что стало причиной паузы

Посол США в Организации Объединенных Наций Майк Вольц заявил, что президент США Дональд Трамп решил приостановить атаку, чтобы дать больше времени для дипломатии.

По данным компании Kpler, в течение выходных через Ормузский пролив ежедневно проходило менее десяти товарных судов.