Цены на нефть резко упали на фоне паузы в конфликте США и Ирана

Цены на нефть рухнули более чем на пять процентов после того, как США и Иран приостановили военные удары в выходные. Однако судоходство в ключевых проливах восстанавливается очень медленно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 5,70 доллара, или примерно на 5,9 процента, - до 91,08 доллара за баррель. Ранее в течение торговой сессии цена ненадолго опускалась ниже отметки в 90 долларов.
Цена на американскую нефть West Texas Intermediate снизилась на 4,80 доллара, или примерно на 5,4 процента, - до 84,51 доллара за баррель.
Посол США в Организации Объединенных Наций Майк Вольц заявил, что президент США Дональд Трамп решил приостановить атаку, чтобы дать больше времени для дипломатии.
По данным компании Kpler, в течение выходных через Ормузский пролив ежедневно проходило менее десяти товарных судов.
Напомним, еще накануне падения цен стало известно, что Трамп приостановил подготовленную масштабную операцию против Ирана из-за дефицита ракет-перехватчиков Patriot.
Американские военные объясняли решение нехваткой средств противовоздушной обороны, хотя сам президент США публично отрицает проблему с боеприпасами.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран фактически уже участвует в войне против Украины из-за поставок России дронов "Шахед" и технологий их производства.
По его словам, Киев пытается не открывать новый фронт, но готов к ужесточению угроз со стороны Тегерана.