Ціни на нафту різко впали на тлі паузи в конфлікті США та Ірану
Ціни на нафту обвалились більш ніж на п'ять відсотків після того, як США та Іран призупинили військові удари протягом вихідних. Проте судноплавство в ключових протоках відновлюється дуже повільно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нафта різко подешевшала на біржах
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 5,70 долара, або приблизно на 5,9 відсотка, - до 91,08 долара за барель. Раніше протягом торгової сесії ціна ненадовго опускалась нижче позначки в 90 доларів.
Ціна на американську нафту West Texas Intermediate знизилась на 4,80 долара, або приблизно на 5,4 відсотка, - до 84,51 долара за барель.
- обидва контракти торгуються на найнижчих рівнях майже за тиждень;
- до цього ціни на нафту зростали протягом трьох тижнів поспіль.
Що стало причиною паузи
Посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вольц заявив, що президент США Дональд Трамп вирішив призупинити атаки, щоб дати більше часу для дипломатії.
За даними компанії Kpler, протягом вихідних через Ормузьку протоку щодня проходило менше десяти товарних суден.
Нагадаємо, ще напередодні падіння цін стало відомо, що Трамп призупинив підготовлену масштабну операцію проти Ірану через дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot.
Американські військові пояснювали рішення нестачею засобів протиповітряної оборони, хоча сам президент США публічно заперечує проблему з боєприпасами.
Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран фактично вже бере участь у війні проти України через постачання Росії дронів "Шахед" та технологій їх виробництва.
За його словами, Київ намагається не відкривати новий фронт, але готовий до посилення загроз з боку Тегерана.