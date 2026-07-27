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Цены на нефть резко упали на фоне паузы в конфликте США и Ирана

14:04 27.07.2026 Пн
2 мин
Цены на самые популярные марки упали на 5%
aimg Елена Чупровская
Цены на нефть резко упали на фоне паузы в конфликте США и Ирана Фото: цены на нефть упали (Getty Images)
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Цены на нефть рухнули более чем на пять процентов после того, как США и Иран приостановили военные удары в выходные. Однако судоходство в ключевых проливах восстанавливается очень медленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть резко подешевела на биржах

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 5,70 доллара, или примерно на 5,9 процента, - до 91,08 доллара за баррель. Ранее в течение торговой сессии цена ненадолго опускалась ниже отметки в 90 долларов.

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate снизилась на 4,80 доллара, или примерно на 5,4 процента, - до 84,51 доллара за баррель.

  • оба контракта торгуются на самых низких уровнях почти через неделю;
  • До этого цены на нефть росли в течение трех недель подряд.

Что стало причиной паузы

Посол США в Организации Объединенных Наций Майк Вольц заявил, что президент США Дональд Трамп решил приостановить атаку, чтобы дать больше времени для дипломатии.

По данным компании Kpler, в течение выходных через Ормузский пролив ежедневно проходило менее десяти товарных судов.

Напомним, еще накануне падения цен стало известно, что Трамп приостановил подготовленную масштабную операцию против Ирана из-за дефицита ракет-перехватчиков Patriot.

Американские военные объясняли решение нехваткой средств противовоздушной обороны, хотя сам президент США публично отрицает проблему с боеприпасами.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран фактически уже участвует в войне против Украины из-за поставок России дронов "Шахед" и технологий их производства.

По его словам, Киев пытается не открывать новый фронт, но готов к ужесточению угроз со стороны Тегерана.

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