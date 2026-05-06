Ціни на нафту продовжують знижуватись через заяву Трампа щодо Ірану

Світові ціни на нафту вже другий день поспіль демонструють падіння на тлі заяв президента США Дональда Трампа про великий прогрес у переговорах щодо Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що на початку тижня ціни на нафту різко зросли: еталонна Brent перевищувала 114 доларів за барель після атак і інцидентів у регіоні, що поставили під загрозу близько 20% світових морських перевезень нафти.
Втім, згодом котирування частково продемонстрували падіння. Зокрема, Brent опускалася приблизно до 109-110 доларів, а WTI - до близько 102 доларів. Такі ціни - наслідок сигналів про збереження перемир’я між Іраном та США та кроків Вашингтону для стабілізації судноплавства.
Як пише видання, ринок також реагує на суперечливі новини: з одного боку - військові ризики та атаки на інфраструктуру, з іншого - спроби забезпечити безпечний прохід танкерів і уникнути повномасштабного конфлікту.
Аналітики зазначають, що премія за ризик залишається високою, адже ситуація в регіоні залишається нестабільною і може швидко погіршитися. Водночас будь-які ознаки деескалації одразу тиснуть на ціни.
Додатковий фактор - очікування щодо попиту та глобальної економіки. Попри геополітичну напругу, сильні корпоративні результати в США підтримують фінансові ринки і частково стримують паніку серед інвесторів.
Експерти попереджають: подальша динаміка нафтового ринку залежатиме насамперед від розвитку конфлікту в Перській затоці, а також від того, чи вдасться уникнути перебоїв у поставках.
Як відомо, Трамп заявляв про великий прогрес у переговорах з Іраном, а вже вночі 6 травня за київським часом стало відомо про завершення операції США "Епічна лють".
Водночас днями глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що ціни на нафту знизяться до кінця 2026 року, причому початок зниження може стартувати вже зовсім скоро.