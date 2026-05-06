Цены на нефть продолжают снижаться из-за заявления Трампа по Ирану

Отмечается, что в начале недели цены на нефть резко выросли: эталонная Brent превышала 114 долларов за баррель после атак и инцидентов в регионе, поставивших под угрозу около 20% мировых морских перевозок нефти.

Впрочем, впоследствии котировки частично продемонстрировали падение. В частности, Brent опускалась примерно до 109-110 долларов, а WTI - до около 102 долларов. Такие цены - следствие сигналов о сохранении перемирия между Ираном и США и шагов Вашингтона для стабилизации судоходства.

Как пишет издание, рынок также реагирует на противоречивые новости: с одной стороны - военные риски и атаки на инфраструктуру, с другой - попытки обеспечить безопасный проход танкеров и избежать полномасштабного конфликта.

Аналитики отмечают, что премия за риск остается высокой, ведь ситуация в регионе остается нестабильной и может быстро ухудшиться. В то же время любые признаки деэскалации сразу давят на цены.

Дополнительный фактор - ожидания относительно спроса и глобальной экономики. Несмотря на геополитическое напряжение, сильные корпоративные результаты в США поддерживают финансовые рынки и частично сдерживают панику среди инвесторов.

Эксперты предупреждают: дальнейшая динамика нефтяного рынка будет зависеть прежде всего от развития конфликта в Персидском заливе, а также от того, удастся ли избежать перебоев в поставках.